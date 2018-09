Demo Peringatan Hari Tani Nasional, Ini Tuntutan Mahasiswa di Lhokseumawe

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Ratusan mahasiswa berdemo di Tugu Rencong Kutablang, Kota Lhokseumawe, Senin (24/9/2018).

Aksi ini dalam rangka memperingati hari tani nasional ke-58.

Pada pendemo menuntut pemerintah menghentikan impor dan menyejahterakan masyarakat dengan meningkatkan daya beli hasil pertanian, kelautan, dan perikanan.

Para pendemo juga menolak pertemuan IMF-WB di Indonesia.

Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah harus menjamin kebebasan berdemokrasi di Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah diminta menstabilkan perekonomian nasional, serta mengevaluasi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

Pendemo juga meminta pemerintah memprioritaskan BBM subsidi untuk nelayan, mengevaluasi amdal galian c yang tidak sesuai SOP dan menindak pelaku galian c ilegal. Terakhir, menuntut transparansi PAD daerah yang bersumber dari galian c.(*)