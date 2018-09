Bank Aceh Raih Dua Penghargaan

BANDA ACEH - PT Bank Aceh Syariah berhasil meraih dua penghargaan nasional pada even Anugerah Indonesia Banking Award (IBA) 2018 di JS Luwansa Ballroom & Concention Center Kawasan Kuningan, Jakarta Pusat, Rabu (26/9). Penghargaan itu, pertama kategori “The Most Efficient Bank 2018” atau Bank berkinerja keuangan sangat efisien. Kedua, kategori “The Most Reliable Bank 2018” atau bank berkinerja yang berdaya tahan handal terhadap berbagai pengaruh ekonomi.

Penghargaan itu diserahkan Presiden Direktur/Ketua Indonesia Banking School, Dr Subarjo Joyosumarto kepada Corporate Secretary Bank Aceh, Amal Hasan mewakili Plt Direktur Utama (Dirut) bank itu, Haizir Sulaiman. Menurut Amal, penetapan pemenang ini berdasarkan penilaian terhadap data dan laporan kinerja keuangan 106 bank umum konvensional dan 12 bank umum syariah.

“Penilaian ini menggunakan acuan laporan keuangan akhir 2017 oleh Biro Riset dan Survei. Indonesia Banking School (IBS) berkerjasama dengan Tempo Media Group yang merupakan salah satu media terkemuka nasional. Berkat kinerja keuangan yang cukup baik dan terus tumbuh berkembang hingga 31 Desember 2018, Bank Aceh Syariah meraih dua penghargaan ini sekaligus,” kata Amal Hasan lewat siaran pers kepada Serambi tadi malam.

Amal mengatakan dengan terpilihnya Bank Aceh sebagai salah satu yang terbaik di kelompok bank umum syariah nasional, maka bank milik Pemerintah Aceh dengan aset di atas Rp 10 triliun itu bersanding sejajar dengan PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT BRI Syariah, dan Bank Muamalat.

“Kita tentu selalu sangat bersyukur atas setiap apresiasi penghargaan yang kita raih. Semua ini akan menjadi penambah semangat bagi seluruh karyawan dan karyawati Bank Aceh dalam upaya terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat serta seluruh stakeholder. Alhamdulillah berkat dukungan nasabah dan masyarakat Aceh, kini Bank Aceh mampu berdiri sejajar dengan bank umum syariah nasional lainnya,” ujar Amal Hasan.

Amal menyebutkan turut hadir saat acara seremonial itu, pejabat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Perbanas, Asbanda, serta para direksi dan komisaris bank umum nasional, baik konvensional maupun syariah.

Amal Hasan menambahkan dua penghargaan nasional itu juga merupakan wujud komitmen kuat, serta sikap konsistensi semua pihak dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah di Aceh. Apalagi, performa kinerja Bank Aceh setelah konversi menjadi tolak ukur bank daerah lain di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah, baik melalui konversi sepenuhnya, seperti Bank Aceh atau spin off, yakni pemisahan unit usaha bank konvensional dengan syariah.

Salah satunya Bank Daerah NTB yang sudah mengonversi unit usahanya menjadi syariah sepenuhnya pada September 2018.

Adapun kinerja keuangan Bank Aceh, kata Amal terus menunjukkan trend positif. Hal ini terlihat dari realisasi hingga 31 Agustus 2018. Total aset mencapai Rp 21,7 triliun. “Sementara total penyaluran pembiayaan mencapai Rp 12,79 triliun dan total DPK per Agustus 2018 mencapai Rp 18,16 triliun,” sebut Amal. (sal)