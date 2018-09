Danish Beri Cash Back Rp 500 Ribu

BANDA ACEH - PT Dunia Barusa selaku diler resmi Toyota di Aceh bekerja sama Danish Car Interior Banda Aceh menghadirkan sejumlah program dan penawaran menarik dalam acara Unsyiah Fun Bike and Fun Walk di kawasan Unsyiah, Banda Aceh, Minggu (30/9) dalam rangka HUT ke-57 Unsyiah. Toyota memberikan penawaran khusus bagi dosen dan mahasiswa untuk pembelian Toyota All New Yaris dan produk lainnya.

Sedangkan untuk interior mobil, Danish juga memberikan banyak penawaran khusus dari sederet bahan premium bergengsi selama kegiatan tersebut, yaitu cash back untuk jok mobil sebesar Rp 500 ribu. CEO Danish Car Interior Banda Aceh, Afi kepada Serambi, Jumat (28/9) menyampaikan harga yang diberikan untuk produk Azimuth dua baris dari Rp 3,7 juta menjadi Rp 3,2 juta, dan tiga baris dari Rp 4,7 juta menjadi Rp 4,2 juta.

Sedangkan Accura dua baris dari harga Rp 3 juta menjadi Rp 2,5 juta, dan tiga baris dari Rp 4 juta menjadi Rp 3,5 juta. Dan untuk Lederlux dua baris dari Rp 3,2 juta menjadi Rp 2,7 juta, dan tiga baris dari Rp 4,2 juta menjadi Rp 3,7 juta. “Selain untuk jok, kali ini Danish juga menyajikan produk varian terbaru untuk floor mat (karpet injak) ultimate 360 yang menjanjikan perlindungan menyeluruh,” katanya.

Dikatakan, Ultimate 360 dibuat secara custom yang memungkinkan bentuknya menutup bagian dasar mobil secara sempurna, mudah dipasang, tahan air, tidak berbau, mudah dibersihkan dan sangat tahan terhadap gesekan. Selain itu karena menggunakan bahan berkualitas premium, Ultimate 360 juga dapat meredam suara dari bawah kabin.

Afi menambahkan seluruh interior juga sudah dilengkapi dengan Standarisasi Nasional IATS (SNIATS) yang menggunakan OEM Parts, dan memiliki garansi nasional selama satu tahun yang dapat di klaim di 15 kota besar di Indonesia. (una)