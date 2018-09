Oleh Tuanku Warul Waliddin

SEDIKIT dari masyarakat Aceh yang familiar dengan sebutan Kaum ‘Alaiddin, bahkan kini hampir tidak dikenal lagi. Padahal, sejak Sultan Alaidin Ahmadsyah (1727-1735) bin Abdurrahim Maharajalela bin Faqih Zainal Abidinsyah bin Malik Daim Mansursyah (Tgk Chik Direubee) yang juga Mertua dan Paman dari Sultan Iskandar Muda Johan Berdaulat, Kaum ‘Alaidin atau Dinasti ‘Alaiddin sudah mulai berkuasa. Tercatat ada 13 sultan Aceh keturunan dinasti ‘Alaiddin ini sampai kepada Sultan terakhir, Sultan ‘Alaiddin Muhammad Daudsyah Johan Berdaulat yang berkuasa sejak 1878 hingga ditangkap oleh Belanda pada 1903 dan diasingkan ke Ambon dan berakhir hayatnya di Batavia (Jakarta) pada 6 Februari 1939.

Dinasti Alaiddin yang juga ada yang menyebutnya Dinasti Bugis berperan dalam mengembalikan suksesi Kesultanan Aceh kejalur Nasab yang sama dengan nasab pendiri awal kesultanan Aceh yaitu Sultan Alaidin Johansyah (Abdul Azis Almulaqqab) bin Machdum Abi Abdillah Asyech Abdurrauf (Tuan Dikandang Sjech Bandar Darussalam). Di mana sebelum Sultan Alaidin Ahmadsyah (1727-1735) berkuasa, kesultanan Aceh Darussalam sempat dipimpin oleh para Sultan Dinasti Syarif bergelar Al Jamalullail sebanyak 5 Sultan; diawali oleh Sultan Badrul Alam syarif Hasyim Jamaluddin (1699-1702) hingga Sultan Syamsul Alam (1726-1727).

Dinasti ‘Alaiddin berkuasa

Secara etimologi, ‘Alaiddin bermakna meninggikan agama atau penjaga agama, yaitu agama Islam tentunya. Beberapa penulis menyebut dinasti ‘Alaiddin sebagai dinasti Bugis. Ini dikarenakan kakek dari Sultan ‘Alaiddin Ahmadsyah yang bernama Daim Mansursyah alias Tgk Chik Direubee pulang dari berdakwah hingga ke tanah Bugis. Karena itu, beliau juga disebut Tgk di Bugis. Namun sedikit pula yang tahu bahwa Tgk Chik Direubee merupakan ayah mertua dari Sultan Iskandar Muda, dengan mempersunting putrinya, Putroe Seni (Putroe Sani).

Selain juga sebenarnya Daim Mansursyah adalah sebagai paman Sultan Iskandar Muda, apabila ditelusuri dari sisi nasab beliau ke atas. Sehingga peran Daim Mansur sesungguhnya memiliki arti yang luas dan sangat besar dalam kehidupan seorang Iskandar Muda sejak ia kanak-kanak hingga remaja dan dinobatkan menjadi Sultan Aceh. Selain paman, mertua dan ternyata Daim Mansyur adalah juga seorang guru, yang mendidik Iskandar Muda dalam multidisiplin ilmu hingga beliau siap menjadi seorang Sultan yang tangguh di masanya, dan memiliki nama besar hingga hari ini.

Dalam sebuah catatan disebutkan bahwa Tgk Chik Direubee juga dikenal sebagai perintis pembangunan irigasi di Kecamatan Delima, Pidie, dan Batee. Tgk Chik Di Pasi membangun Lueng Bintang yang memasok air untuk pengairan sawah di Kecamatan Titeue/Keumala, Kota Bakti, Mutiara, Peukan Baro, Indrajaya, Kembang Tanjung, dan Simpang Tiga. Tgk Chik Trueng Campli membangun Lueng Trueng Campli yang bermuara di Pasi Lhok yang sejak 1990-an, ketiga jaringan irigasi itu dijadikan satu proyek, yaitu Proyek Irigasi Baro Raya. Three rivers, one plan, and one management.

Pada awal 1727 merupakan hari-hari terakhirnya Sultan Syamsul Alam (dinasti Syarif Terakhir) sebagai penguasa Aceh, adalah ketika wilayah-wilayah sagi dengan suara bulat menyerahkan mandat kepemimpinan kepada putra Abdurrahim Maharaja Lela, seorang perwira yang memimpin benteng di ibu kota. Maharaja Lela yang kelak bergelar Sultan Alauddin Ahmad Syah menyanggupi tawaran tersebut, lalu Sultan Syamsul Alam digulingkan pada Januari 1727. Peristiwa ini menandai berakhirnya tiga dekade kekuasaan Wangsa Syarif di kesultanan Aceh, yang kemudian digantikan oleh penguasa berikutnya dari keturunan dinasti ‘Alaiddin.

Sebagai suksesor dari Malik Daim Mansursyah alias Tgk Chik Direubee, dinasti Alaiddin menjadi awal kebangkitan kesultanan Aceh kembali dalam menata pemerintahan, yang didukung oleh tiga sagi sebagai benteng pertahanan utama di Bandar Aceh Darussalam. Hubungan luar negeri diperkuat kembali dengan bangsa-bangsa kuat dunia, seperti Inggris, Portugis, dan Turki Utsmani. Pernyataan tunduk dan patuh maupun permohonan bantuan militer digalakkan kembali setelah dirintis oleh Sultan Alaiddin Al Qahar pada 1547 dengan Turki Utsmani.

Dinasti ‘Alaiddin kembali berperan dalam menghadapi invasi bangsa kulit putih Eropa ke Nusantara. Pada masa Sultan Alaiddin Mansursyah (1840-1870) sempat pula direncanakan untuk merebut Batavia dari Belanda. Sejak Belanda, Inggris dan Portugis yang membagi wilayah jajahan (koloni), menyebabkan kesultanan Aceh berupaya sekuat mungkin mempertahankan wilayah dan batas-batas negaranya pada masa kolonial ini.

Kesultanan Aceh masih terpelihara hingga 26 Maret 1873 Belanda mengeluarkan maklumat perang Antara Belanda dengan Aceh. Hal ini dikarenakan Aceh tidak mau tunduk dan bersedia menyatakan tunduk dan patuh kepada Bangsa Kolonial Belanda. Sehingga pada invasi pertama tersebut Belanda dinyatakan kalah telak dan harus menarik semua pasukannya kembali keatas kapal Cittadel van Antwerpen, setelah perwira tertingginya Jendral Kohler tertembak oleh sniper Sultan Aceh di Masjid Raya Baiturrahman.

Secara masa berkuasa dan jumlah Sultan yang berkuasa ternyata dinasti Alaiddin adalah yang terlama dan terbanyak Sultannya sepanjang Kesultanan Aceh berdiri, tercatat ada 13 Sultan yang berkuasa disana, sejak 1727 hingga Sultan Aceh terakhir Sultan Alaiddin Muhammad Daudsyah ditawan Belanda pada 1903, diasingkan ke Ambon dan Batavia. Yang berarti sekitar 176 tahun dinasti ‘Alaiddin di bawah Sultan dan para Tuanku-tuanku berhasil mempertahankan tegaknya Kesultanan Aceh hingga menjadi modal kuat lahirnya Republik Indonesia pada 1945.

Kaum ‘Alaiddin kini

Mengutip silsilah yang turun-temurun dipelihara oleh keluarga keturunan Sultan Aceh Dinasti ‘Alaiddin yang hari ini disebut Kaum Alaiddin. Secara nasab patrilineal keturunan laki-laki disebut Tuanku dan anak perempuan disebut Tengku. Eksistensi Kaum ‘Alaiddin tercatat pada sekitar 1970-an di bawah Ketua Kaum Tuanku Hasyim SH bin Tuanku Raja Keumala. Tuanku Hasyim, SH (Kepala Kaum Alaidin) dan Tuanku Abbas BA (mantan Kepala Deppen RI di Banda Aceh), Tuanku Raja Ibrahim sang Putra Mahkota.

Tercacat pula Tuanku Mahmud bin Tuanku Abdul Majid yang menjadi seorang tokoh Aceh di awal kemerdekaan RI, Tuanku Maimun bin Tuanku Hasyim SH yang pernah menjabat Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Tuanku Raja Yusuf bin Tuanku Raja Ibrahim pensiunan Dinas Kelautan Aceh, dan seorang tokoh Aceh di Jakarta Tuanku Mirza Keumala bin Tuanku Abdul Jalil (Pejabat PDIA), dan Tengku Putroe Safiatuddin bin Tuanku Raja Ibrahim yang meninggal beberapa waktu lalu yang menerima gelar Pahlawan Nasional untuk Laksamana Keumalahayati, dan beberapa Tuanku lainnya yang tidak tersebutkan di sini.

Pada 22 September 2018 lalu, di Taman Budaya, Banda Aceh, atas inisiatif para tokoh Tuanku yang masih ada hari ini, mengukuhkan Tuanku Anwar bin Tuanku Abdul Wahab (mantan Atase Perdagangan RI di Beijing) sebagai Ketua Kaum ‘Alaiddin yang baru, setelah sempat vakum beberapa periode. Semoga momentum ini menjadi titik balik kebangkitan Kaum `Alaiddin dalam mengembalikan kejayaan Aceh di masa yang akan datang. Semoga!

Tuanku Warul Waliddin, SE, Ak., pegiat sejarah dan kebudayaan Aceh. Email: warul4u@gmail.com