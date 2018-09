Toyota Rush Raih Predikat Bintang Lima

BANDA ACEH - All New Toyota Rush meraih predikat bintang lima dari Asean NCAP, karena sistem keselamatannya yang terbaik di antara model lainnya. Perolehan predikat ini didapatkan setelah hasil tes sistem keselamatan Toyota Rush dikeluarkan beberapa waktu lalu, yang membuktikan bahwa sistem keselamatan yang ada pada Toyota Rush merupakan yang terbaik di kelasnya.

Informasi tersebut disampaikan oleh PT Dunia Barusa diler resmi Toyota di Aceh dalam siaran pers yang diterima Serambi, Sabtu (29/9). Dijelaskan, semua tipe Rush sudah dilengkapi dengan 6 Airbag (2 di depan, 2 di samping penumpang depan dan 2 untuk jendela kanan dan kiri), Vehicle Stability Control ( VSC), Hill- Start Assist Control (HSA), Emergency Brake Signal (EBS), 7 seatbelt warning untuk semua penumpang, parking camera+parkir sensor, seatbelt 3 poin di semua kursi isofix untuk kursi bayi.

Selain sistem keselamatan yang sangat lengkap, disampaikan juga bahwa Toyota Rush dilengkapi fitur-fitur berkendara yang canggih, dan pastinya memiliki desain eksterior modern dan stylish. Semua type sudah menggunakan smart start/stop yang praktis, yang didukung audio canggih dengan fitur-fitur terbaru. Seperti weblink dan miracast dilengkapi dengan dugital audio AC untuk type TRD dan digital AC + memory untuk type G.

All New Toyota Rush juga menggunakan hedlamp full led (seamless dengan led clearance yang agresif). Desain engine hood yang berotot dengan radiator grill bewarna black chrome, lampu belakang tipe led dengan LED Light String yang iconic. Dilengkapi under guard depan dan belakang, over fender serta roof rail khas SUV menggunakan pelek alloy 16 two tone color machining.

Dengan segudang fitur keamanan dan kenyamanan tersebut terhadap Toyota Rush dengan pertumbuhan market dari 20,2 persen di 2017 naik menjadi 54,9 persen pada 2018.(una)