Asrama Ponco di Yogyakarta Sah Milik Aceh, Mahkamah Agung Tolak Kasasi Penggugat

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Mahasiswa Aceh di Yogyakarta akhirnya bisa bernapas lega setelah usaha mereka di Mahkamah Agung (MA) membuahkan hasil dalam mempertahankan kepemilikan Asrama Meuligoe Iskandar Muda di Jalan Poncowinata Nomor 6, Jetis, Yogyakarta atau lebih dikenal Asrama Ponco dari gugatan Sutan Suryajaya, orang yang mengklaim sebagai pemilik sah asrama tersebut.

MA dalam putusannya Nomor 1344.K/PDT/2018 tanggal 23 Juli 2018 menolak kasasi Sutan Suryajaya dan menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta.

“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Sutan Suryajaya). Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,” demikian inti putusan MA yang diterima Serambinews.com.

Baca: Aceh Sediakan Pengacara Hadapi Sengketa Asrama Ponco

Kuasa Hukum Penghuni Asrama Ponco, Zulfitri Adli SH yang dihubungi Serambi, Senin (1/10/2018) malam di Yogyakarta menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima relas pemberitahun isi putusan MA yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Sementara petikan lengkap putusan MA belum turun. “Pemberitahuannya kita terima pada Kamis (27/9/2018),” katanya melalui telepon.

Advokat asal Aceh yang sudah lama menetap di Yogyakarta ini menyatakan putusan MA telah sesuai dengan pertimbangan PT Yogyakarta dan harapan masyarakat Aceh.

“Putusan itu telah sesuai dengan aturan hukum karena asrama itu merupakan hak milik pemda Aceh, cuma (status hukum asrama itu) belum diurus secara formal oleh pemerintah Aceh karena belum ada sertifikatnya,” kata Zulfitri.

Karena itu, dia berharap pemerintah Aceh supaya segera mengurus sertifikat kepemilikan asrama yang sudah berdiri sejak 1963.

Menurutnya, selain Asrama Ponco juga masih ada beberapa asrama milik Aceh yang status hukumnya belum jelas.

Baca: Ini Hasil Putusan Banding yang Diajukan Mahasiswa Aceh Terkait Asrama Ponco di Yogyakarta

“Kita memohon kepada pemerintah Aceh agar segera memformalkan status asrama-asrama yang ad di Jogja, jadi bukan untuk Asrama Ponco saja,” ujarnya.

Zulfitri menyebutkan, ada empat asrama milik Aceh di Yogyakarta yang belum mempunyai status hukum yang jelas seperti sertifikat hak milik.

Yaitu Asrama Meuligoe Iskandar Muda atau Asrama Ponco di Jalan Poncowinata Nomor 6, Asrama Merapi Duwa di Jalan Sunaryo No 2 Kota Baru, Asrama Sabena di Jalan Taman Siswa No 13, dan Asrama Cut Nyak Dien di Jalan Kartini No 1 A Sagan, Yogyakarta. (*)