Galian C Resahkan Warga

ALAT berat menambang galian C untuk diangkut dengan dumptruck di kawasan Desa Meunasah Pante, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, Minggu (30/9).

* YARA Tuding Oknum Aparat Bermain

LHOKSUKON - Aktivitas penambangan galian C di kawasan Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara menyebabkan warga yang memiliki kebun di daerah aliran Sungai Keureutoe menjadi resah. Warga menuding praktik penambangan itu telah menyebabkan kebun mereka amblas ke sungai.

“Sejumlah warga melaporkan ke kami terkait aktivitas galian C yang menyebabkan kebun mereka amblas ke sungai. Berdasarkan penjelasan warga, kondisi ini sudah berlangsung lama, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian dari pihak terkait,” ujar Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Utara, Muhammad Abubakar kepada Serambi, Minggu (30/9).

Dijelaskan dia, pihaknya sudah turun ke lokasi untuk melihat langsung erosi yang mengakibatkan kebun warga ambruk ke sungai. “Karena itu, kita berharap kepada polisi dan dinas terkait untuk turun ke lokasi guna melihat langsung kerusakan kebun warga,” ujar Muhammad Abubakar.

YARA menuding, dinas terkait dan oknum penegak hukum di Aceh Utara diduga ikut bermain dalam melegalkan galian C di Gampong Blang Pante tersebut. “Kalau terus dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya kebun warga saja yang akan menjadi korban, namun bangunan milik pemerintah yang ada di sekitar daerah alirang sungai (DAS) juga akan terkena imbasnya. Bahkan, Bendungan Alue Ubai juga bakal ambruk akibat terkikis air efek dari pengambilan galian C,” ulasnya. Untuk itu, tukasnya, YARA meminta polisi menindak pemilik galian C yang diduga menyalahi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012.

Keuchik Blang Pante, M Yunus kepada Serambi, kemarin, mengungkapkan, kalau galian C yang diduga menjadi penyebab amblasnya kebun warga ke sungai itu berada di bawah pengelolaan desa setempat. Dia menyebutkan, jarak antara lokasi galian C dengan kebun warga yang ambruk tersebut juga agak jauh, yakni sekitar 1 hingga 2 kilometer.

“Kami sudah dapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Aceh Utara dalam pengelolaan galian C tersebut. Galian C tersebut milik desa, bukan milik perorangan,” tukasnya. Keuchik menambahkan, pemilik kebun menuntut agar pihaknya membeli kebun warga yang berada di kawasan itu. “Tapi, kami tak punya dana untuk mengganti ruginya,” tandas M Yunus.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Aceh Utara, Fakhrurradhi MH kepada Serambi, kemarin, menegaskan, aktivitas galian C di Dewa Blang Pante itu sudah mendapatkan izin sejak beberapa tahun lalu. Selain itu, ujarnya, lokasi galian C dengan kebun warga yang ambruk ke sungai juga cukup. “Jadi, galian C itu tak bisa kita tutup karena tak ada relevansi dengan dugaan penyebab amblasnya kebun,” ulasnya.

Dia mengaku, pihaknya sudah menerima keluhan dari warga terkait kebunnya yang ambruk ke sungai. “Kami juga sudah pernah turun ke lokasi bersama dinas terkait lainnya. Lokasi galian C di bawah kebun yang ambruk tersebut, dengan jarak sekitar 2 kilometer,” sebutnya.(jaf)