Perang Elektoral dalam Grup WA

KONTESTASI Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) mengalahkan gema Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, daya tarung elektoralnya lebih personal dan langsung. Kesimpulan hipotetik ini bergerak dari pengamatan terhadap situasi pemberitaan media massa dan perang isu di media sosial yang sangat menggelegar untuk isu pilpres. Sementara pileg DPR, DPD, DPRD hampir tidak bergema. Tagar-tagar di media sosial tidak memperlihatkan adanya perang secara serius di panggung pileg sebagaimana di panggung pilpres.

Perang tagar paling populer adalah #2019gantipresiden versus #jokowi2periode yang diangkat oleh para pendukung calon presiden Prabowo-Sandi dan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Belakangan muncul tagar-tagar lain yang menyemarakkan panggung elektoral Indonesia dengan beragam konten. Tidak jarang, perang tagar ini berlanjut ke penyebaran hoaks dan berita palsu yang membuat pemilih semakin bingung dan berada dalam kerumunan tanpa arah (crowds).

Tidak juga kalah ramai dan bahkan mungkin sekarang sudah mulai mengambil peran lebih signifikan adalah pembagian (share) informasi melalui jaringan WhatsApp Group (WAG) yang memiliki respons lebih cepat dari para pendukung capres. Bahkan, WAG sekarang mampu menggerakkan aksi kolektif secara cepat dan konstan. Kalau kita mengamati diskusi WAG di tengah pemakai Android, barangkali hampir semua grup men-share info pilpres. Sayangnya, banyak informasi dan jargon-jargon elektoral yang dibagikan dalam WAG terkadang lebih banyak hoaks dan tidak memenuhi unsur edukasi politik.

Dipilihnya WAG sebagai wadah baru penyebaran informasi elektoral tampaknya untuk menghindari jeratan hukum ITE yang sudah banyak memakan korban di domain media sosial. Sejauh ini belum ada informasi bahwa ada pelaku penyebaran informasi kebencian, hoaks dan berita palsu di WAG yang terjerat kasus hukum ujaran kebencian. Padahal, kalau diamati perbincangan-perbincangan dalam WAG jauh lebih serius, langsung, dan pemilik nomor Android itu sangat mudah dikenali, di samping adminnya juga jelas.

Keretakan sosial

Perang elektoral antar-pendukung yang terjadi dalam WAG memiliki pengaruh yang lebih dalam dibandingkan di media sosial seperti Twitter, Facebook atau Instagram. Alasannya, dalam WAG anggota grup saling kenal satu sama lain, yang membentuk grup diskusi dan informasi WA untuk keperluan bersama. Terkait isu pilpres, para anggota grup yang saling kenal serta bersahabat tersebut berdebat dan tidak jarang berujung berselisih paham. Serangan personal dan sejenak kemudian sudah ada informasi di bawah struktur dialog dalam WAG bahwa si pulan left atau meninggalkan grup. Efek lanjutannya adalah rusaknya pertemanan dan retaknya hubungan sosial di antara para anggota WAG.

Kampanye elektoral pada dasarnya dimaksudkan untuk menggerakan pilihan-pilihan politik pemilih kepada gagasan, isu, calon dan partai. Gagasan yang disampaikan diharapkan dapat membangkitkan mood pemilih untuk memperhatikan isu-isu politik, karena selama ini sudah muncul skeptisme publik terhadap berbagai janji politik dari politisi dan partai politik (parpol). Pertarungan gagasan dengan memunculkan isu-isu yang dapat mendorong pergeseran sikap elektoral pemilih untuk berafiliasi secara psikologis kepada calon atau partai politik tertentu, sebenarnya sangat diharapkan muncul dari politisi dan parpol. Namun, sayangnya pertarungan gagasan itu tertimbun oleh berbagai pembagian informasi yang bersifat distorsif, kurang memperhatikan keadaban politik, dan bahkan penuh aroma hoaks dan nuansa kebencian personal.

Benturan-benturan psikologis-emosional di tingkat masyarakat lebih membumi dibandingkan benturan di lingkar elite. Elite politik dan pendukung utama di lingkar capres dan cawapres senantiasa berpelukan, bertukar senyum dan juga saling menghormati. Tapi, di akar rumput situasinya malah semakin membara. Entah dari mana datangnya beragam info yang dibagikan di WAG, sebagian besarnya membuat suasana mendidih. Beberapa admin WAG menyadari hal ini dan kemudian membatasi perbincangan dalam WAG sebatas informasi-informasi internal saja, dan mengeliminasi informasi-informasi yang dapat menimbulkan pertentangan sesama anggota WAG.

Zaman milenial ini memang membawa banyak kejutan bagi masyarakat, terutama di negara-negara yang masyarakatnya baru menikmati revolusi digital. Kontrol informasi yang sebelumnya dipegang oleh aristokrasi media massa, baik cetak maupun elektonik, kini sudah berpindah ke tangan-tangan para pemegang Android. Mereka menuliskan sikap mereka kapan saja mereka inginkan, dan apa saja yang mereka pikirkan. Akibatnya, muncul fenomena yang sering dileluconkan di kalangan masyarakat dayah, kal munqati’ yajidul yad (seperti si puntung menemukan tangan). Semua tumpah-ruah di jagad raya digital, di mana kontrol penuh informasi di tangan pemakai Android berubah menjadi loss of control.

Membimbing pemilih

Perang informasi elektoral adalah lazim dalam panggung kampanye, di mana isu-isu muncul dan hilang dengan cepat. Masyarakat di zaman milenial ini, seperti diulas Jaap van Ginneken (2003) dalam bukunya Collective Behavior and Public Opinion: Rapid Shifts in Opinion and Communication, mengalami pergeseran dramatis karena sistem komputerasi dari hal-hal yang praktikal dan teknikal ke hal-hal yang sosial dan psikologis.

Sistem informasi digital yang digambarkan di atas telah dengan cepat memberikan efek terhadap hubungan sosial dan menekan sisi-sisi psikologikal individual dan masyarakat. Sikap emosional yang bermula dari sebuah even dramatik atau yang didramatisasi yang pada awalnya bersifat individual dan lokal, segera merentasi sempadan menjadi publik dan global melalui medsos dan WAG. Tapi, apabila perang ini tidak terkendali, akibatnya sangat dalam dalam sumsum struktur sosial masyarakat kita.

Opini publik berubah sangat cepat di tengah sikap politik emosional. Penyelenggara pemilu seperti KPU/KIP dan Bawaslu, kesulitan mengendalikan dan meredam isu-isu politik sektarian dan adu domba. Akun-akun di media sosial yang aktif menviralkan informasi dan even-even beraroma politik negatif, sukar dikendalikan dan dicegah. Paling jauh hanya ada seruan bahwa ada pengawasan hukum terhadap akun-akun tersebut. Deklarasi kampanya damai, kalau dulunya lebih merupakan ikhtiar untuk meredam dan mencegah konflik fisik di tengah masyarakat, kini sebenarnya justeru harus lebih ditujukan kepada para pengguna medsos dan WAG yang sangat aktif menyemai isu-isu negatif.

Masyarakat perlu disadarkan bahwa peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dalam tahun politik harus dimaknai sebagai periode yang menjadi batu uji bagi kematangan berpolitik masyarakat dan elite. Apabila masyarakat dan elite terus menerus memompa sentimen emosionalitas di panggung politik elektoral, maka politik akan kehilangan akal sehatnya dan kita akan berubah menjadi kerumunan masyarakat yang mudah diadu-domba dan dibelah oleh isu-isu politik. Ujungnya nanti, elite politik akan berpelukan merayakan kemenangan, sementara masyarakat menderita dalam permusuhan. Wallahu a’lam bish-shawab.

* M. Rizwan Haji Ali, S.Ag, MA., pengajar Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Malikussaleh (Unimal). Email: rizwxn@gmail.com.