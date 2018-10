Smartfren Luncurkan Kartu Perdana dan Voucher Data

* Super 4G Unlimited dan Super 4G Kuota

BANDA ACEH - PT Smartfren Telecom Tbk sebagai perusahaan penyedia jasa layanan internet berbasis teknologi 4G LTE meluncurkan dua produk terbaru, yaitu kartu perdana dan voucher Super 4G Unlimited dan Super 4G Kuota. Kehadiran produk baru ini diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan generasi millenials untuk selalu terkoneksi dengan internet secara baik.

“Dua produk ini kami luncurkan sekaligus, karena kami yakin generasi millenials punya kebutuhan komunikasi yang berbeda,” kata Regional Brand Activation Smartfren Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Jefrie Chairudin dalam konferensi pers di Grand Permata Hati, Blang Oi, Banda Aceh, Selasa (2/10).

Menurutnya, generasi millenials ada yang membutuhkan untuk selalu terkoneksi dengan jaringan internet dan tak mau khawatir kehabisan kuota, maka pihaknya menawarkan Super 4G Unlimited. Produk tersebut dapat digunakan untuk aplikasi apapun selama 24 jam penuh tanpa batasan. Sementara untuk yang membutuhkan kuota besar, maka produk yang ditawarkan yaitu Super 4G Kuota.

Dikatakan, kedua produk ini dapat diperoleh di toko-toko voucher dan toko-toko handphone di Banda Aceh dan sekitarnya hingga ke Lhoksukon. “Untuk jaringan smartfren sudah tersedia mulai Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Sigli, Bireuen, Lhokseumawe hingga Lhoksukon dan Panton Labu,” kata Jefrie didampingi Branch Manager Smartfren Aceh, Muhammad Annadawi.

Sementara untuk harganya, Jefrie menyebutkan Super 4G Unlimited adalah paket internet kuota tanpa batas yang ditawarkan seharga Rp 65 ribu selama 30 hari. Super 4G Unlimited dihadirkan dalam bentuk kartu perdana bagi para pengguna baru, serta voucher data fisik yang langsung terconvert menjadi kuota unlimited jika pelanggan memasukkan nomor yang tertera melalui telepon, SMS, ataupun melalui aplikasi mySmartfren.

“Super 4G Unlimited hanya dapat digunakan bagi para pengguna Smartphone,” ujarnya.

Sedangkan, Super 4G Kuota merupakan produk yang menawarkan kuota internet super besar dengan beragam pilihan harga masing-masing yaitu 10 GB seharga Rp 30 ribu, 16 GB Rp 40 ribu, 30 GB Rp 60 ribu, dan 60 GB Rp 100 ribu.

“Super 4G Kuota dapat digunakan pengguna smartphone maupun modem wifi selama 24 jam penuh di jaringan 4G LTE Smartfren,” kata Jefrie. Sejumlah perangkat handphone open market handset yang dapat digunakan untuk menikmati layanan Smartfren, antaranya Samsung A, J dan S series, Xiaomi Redmi 5 dan 5 plus dan 5A, Apple iPhone 5 hingga iPhone X, Lenovo K6 dan Lenovo Vibe, Motorola c Plus hingga Z2 Play, Evercoss, Genpro, LG, Blackberry, Sharp, Haier, Himax, Hisense, Andromax, dan Nubia. (una)