Menjelang Akhir Pekan, Bursa Asia Melemah

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Bursa Asia pagi ini masih melanjutkan penurunan. Seluruh bursa kawasan Asia melemah.

Jumat (5/10/2018) hari ini, indeks Nikkei turun 0,50% ke 23.854. Taiex tergerus 0,94% ke 10.615. Kospi turun 0,31% ke 2.267. Straits Times turun 0,27% ke 3.222 dan FTSE Malaysia turun 0,39% ke 1.783.

Hanya bursa Australia yang naik 0,32% ke 6.195. Bursa India turun lebih dari 2% pada perdagangan kemarin.

Sedangkan MSCI Asia-Pacific non Jepang turun 0,30%. "Meski ada angka laporan tenaga kerja yang kuat, pasar akan koreksi menjelang akhir pekan panjang di Jepang dan AS," kata Naoki Iwami, fixed income chief investment officer Whiz Partners kepada Reuters.

Kemarin, pasar saham AS turun di tengah lonjakan imbal hasil surat utang AS. Jeffrey Gundlach, chief executive Doubleline Capital mengatakan, tingginya yield US treasury bertenor 30 tahun menunjukkan yield yang tinggi bagi pasar finansial.

"Ini menunjukkan, harga terendah sudah terjadi saat ini," kata dia.

