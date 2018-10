Kebijakan Pertamina Disikapi Prokontra

* Larang Beli Solar Pakai Jeriken, Termasuk untuk Mobil Dinas

BLANGPIDIE - Kebijakan Pertamina yang meminta SPBU di Aceh Barat Daya (Abdya) tidak melayani pembelian BBM jenis solar memakai jeriken, termasuk untuk mobil dinas menuai prokontra. Pasca larangan tersebut sejumlah sopir mobil dinas dan para pedagang pengecer kesulitan mendapat solar.

Selain itu, dua SPBU seperti di SPBU Keude Paya, Kecamatan Blangpidie dan SPBU Pante Perak, Kecamatan Susoh belum menyediakan solar nonsubsidi. Joko Supeno, PNS di lingkungan Pemkab Abdya mengaku tidak keberatan dengan kebijakan Pertamina tentang larangan menjual solar bersubsidi pada kendaraan dinas dan jeriken tersebut.

“Iya patut kita apresiasi, dan itu langkah yang sangat tepat. Persoalannya, kenapa mobil Damri untuk pelayanan umum juga dilarang, ini kan aneh,” katanya kepada Serambi.

Namun, kata Joko, jika pun mobil bus sekolah dan sejumlah kendaraan dinas lainnya dilarang, seharusnya ada solusi, berupa penyediaan solar nonsubsidi. “Jangan kaku membaca aturan, jika keperluan mendesak, dan tidak ada minyak, apalagi untuk pelayanan publik, harusnya petugas memberikan, tidak perlu ada perdebatan, terlebih dexlite belum tersedia di SPBU Blangpidie dan Susoh,” katanya.

Dia sebutkan pihaknya mendukung kebijakan tidak menjual solar dalam jeriken, termasuk, untuk mobil besar pengangkut minyak CPO dan batu gajah, harus itu, karena sudah termasuk industri,” tambahnya.

Hal yang sama juga dikataka pegawai BUMD, Rossi. Ia meminta Pertamina segera menyediakan solar nonsubsidi bagi pengusaha, industri dan kendaraan dinas. “Kita tidak keberatan dengan aturan itu, yang menjadi persoalan mana penggantinya, atau solar non subsidi itu?” katanya.

Menurutnya, SPBU yang menyediakan dexlite atau solar nonsubsidi hanya SPBU Babahrot. Untuk menuju ke SPBU itu, membutuhkan waktu 30 menit dari kota Blangpidie.

Untuk itu, ia meminta Pertamina segera menyediakan solar non subsidi di dua SPBU itu, atau memberikan keringanan kepada pemilik mobil dinas atau pengecer. “Sebelum ada solar non subsidi batasi saja, mobil dinas sebulan hanya boleh 30 hingga 50 liter, pengecer, 50 hingga 100 liter per bulan,” ungkapnya.

Sementara itu, Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Abdya meminta pihak SPBU di Abdya patuh dan taat pada Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang pendistribusian, dan harga jual enceran bahan bakar minyak.