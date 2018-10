Ada Promo di Capella Daihatsu

DUA unit mobil All New Terios dipamerkan di showroom PT Capella Medan Cabang Banda Aceh di Lampeuneurut, Aceh Besar pada Januari 2018

* Cashback Juga Diberikan

BANDA ACEH - PT Capella Medan Cabang Banda Aceh yang menjadi dealer mobi merk Daihatsu di Aceh menawarkan beragam program menarik selama bulan ini, termasuk voucher belanja Rp 200 ribu. Bukan itu saja, cashback juga diberikan kepada konsumen, baik yang membeli secara tunai ataupun mencicil bulanan.

Kepala PT Capella Medan Cabang Banda Aceh, Zuliefrizal Nasution, Sabtu (6/10) menyatakan program menarik ini ditawarkan kepada warga Aceh yang ingin memiliki mobil merk Daihatsu, baik secara kredit maupun tunai.

Dia menambahkan cashback dengan besaran tertentu juga diberikan, sehingga dapat menekan harga bagi yang membeli tunai dan DP atau uang muka bagi yang membeli secara kredit.

Dia menjelaskan khusus untuk voucher diberikan kepada konsumen yang membeli secara kredit melalui leasing atau lembaga pembiayaan yang telah ditentukan pihaknya. Disebutkan, voucher belanja itu dapat ditukarkan di toko pecah belah yang telah menjadi rekanan Capella Daihatsu selama ini.

Zuliefrizal yang akrab dipanggil Roy ini menyatakan untuk lebih jelasnya tentang program yang ditawarkan, maka dapat mendatangi langsung showroom Capella Daihatsu di Jl Soekarno Hatta, Lampeneurut, Aceh Besar dengan contact centre (0651) 45678 atau no HP 0852-7764-4289 atau 0852-6130-1061.

Disebutkan, caschback sudah dimasukkan dalam DP yang ditawarkan, seperti Xenia, cukup mempersiapkan dana Rp 15 jutaan, maka mobil dapat dibawa pulang, jika stock tersedia. Demikian juga dengan Terios, cukup sediakan DP Rp 35 jutaan atau Sirion Rp 45 jutaan, serta lainnya ber-DP belasan juta rupiah.

Roy mengakui dalam beberapa bulan terakhir ini, ada kesulitan atas stok yagg kurang, tetapi pesanan tetap stabil. Tetapi, sebutnya, mulai bulan ini atau Oktober 2018, suplai sudah lancar dari Jakarta, sehingga bagi yang memesan bulan lalu, maka mobilnya sudah tersedia dalam bulan ini juga.

“Kami tetap optimis dapat meraih peluang pasar, karena pada pekan pertama bulan ini sudah mengalami kenaikan pesanan,” ujarnya. Dikatakan, untuk mobil favorit keluarga, Xenia dan Terios, masa indennya tidak sampai berbulan-bulan lagi dan warga Aceh tetap dapat melakukan pesanan.

Ayla atau Sigra

Sementara itu, PT Astra Daihatsu Aceh memberi pilihan kepada warga Aceh atas dua varian mobil LCGC, Ayla atau Sigra dengan kisaran harga Rp 100 jutaan sampai Rp 150 jutaan per unit on the road Aceh. Kedua mobil ini memiliki dimensi berbeda, dimana disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen.