Asian Para Games 2018: Perolehan, Keunikan Medali, hingga Bonus Para Atlet yang Mendapatkannya

SERAMBINEWS.COM - Setelah Asian Games 2018 usai digelar, kini giliran Asian Para Games 2018 yang meramaikan pesta olahraga Asia di Indonesia.

Sabtu (6/10) malam, upacara pembukaan (Opening Ceremony) Asian Para Games 2018 telah diadakan di Stadion Gelora Bung Karno yang juga tak kalah meriah dari Asian Games 2018 lalu.

Sebelum Opening Ceremony diadakan, beberapa cabang olahraga juga sudah dimulai.

Beberapa di antaranya bulu tangkis dan angkat berat 45 kg yang pada hari Minggu (7/10) telah menghasilkan juara.

Sejauh ini, tim Indonesia berhasil meraih medali emas cabor bulu tangkis untuk tim beregu putra dan medali perak cabor angkat besi 45 kg.

Desain medali yang diberikan di Asian Para Games 2018 ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan medali Asian Games 2018.

Dari segi bahan dasar, medali Asian Para Games 2018 terbuat dari besi solid lalu dilapisi emas dengan teknik semprot.

Desain ukiran medali dirancang langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal Inapgoc, Ferry Kono.

Di bagian depan medali ada logo Asian Para Games 2018, serta slogan bertuliskan "The Inspiring Spirit and Energy Of Asia".

Di bagian belakang, ada logo Asian Paralympic Committee (APC), serta kode yang menggunakan huruf braille, huruf dengan sistem tulisan sentuh untuk penyandang tuna netra.

