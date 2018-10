India Tetap Tandatangani Kesepakatan Militer dengan Rusia, Meski Dibayangi Ancaman Sanksi AS

SERAMBINEWS.COM - Melalui Undang-undang AS yang disahkan pada Agustus 2017, AS menghukum Rusia karena dugaan campur tangan pada pemilu AS tahun 2016.

Hukuman itu menegaskan bahwa negara-negara yang bekerja sama dengan Rusia seperti dalam bidang pertahanan akan mendapat sanksi dari AS.

China telah dikenai sanksi tersebut atas pembelian persenjataan dari Rusia.

Saat ini, India menandatangani kesepakatan senilai 5 miliar dolar AS (Rp75,7 triliun) untuk membeli lima sistem pertahanan udara S-400 Rusia pada Jumat (5/10).

India seolah mengabaikan ancaman AS terhadap negara-negara yang bekerjasama dengan sektor pertahanan dan intelijen Rusia.

Kesepakatan itu ditandatangani di New Delhi selama kunjungan Vladimir Putin, yang bertemu PM India Narendra Modi untuk membahas energi nuklir, eksplorasi ruang angkasa dan perdagangan.

AS juga memberi sanksi pada China bulan lalu karena membeli sistem rudal darat-ke-udara dan jet tempur Rusia.

Jika AS memberlakukan sanksi terhadap India, tidak jelas bagaimana India dapat membayar Rusia untuk peralatan militer, karena undang-undang melarang transaksi keuangan dalam denominasi dolar.

Vladimir Sotnikov, pakar urusan luar negeri di sebuah lembaga penelitian independen di Moskow yakin India dapat melakukan pembayaran dengan kombinasi rupee dan dolar untuk mencoba menghindari sanksi.

Sotnikov berkata bahwa India tidak akan menyerah pada tekanan AS atas pembelian persenjataan dari Rusia.