Fakta dan Realita Kasus Kallista Alam

Polemik PT Kallista Alam, sebuah perusahaan perkebunan swasta, harusnya dilihat secara objektif dan utuh dalam perkara lingkungan hidup, bagaimanapun kasus ini sudah dimulai sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 sebagai kasus pertama di Indonesia di sektor sawit yang dituduh membakar lahan secara sengaja. Waktu itu ikut diperkuat kelembagaan perubahan iklim atau disingkat UKP4 dibawah kewenangan Kuntoro Mangkusubroto bersama Kementerian Kehutanan yang dipimpin Zulkifli Hasan, saat ini publik lebih mengenal KLHK dibawah Ibu Siti Nurbaya.

Kasus PT Kallista Alam sepertinya dijadikan sebagai pilot projek Negara bersama lembaga donor untuk mendukung agenda skema perubahan iklim melalui skema COP. Pertama sekali dilakukan di Bali tahun 2007 yang menghasilkan komitmen negara-negara yang terlibat didalam COP menurunkan emisi mencapai 26 persen.

Indonesia dibawah kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan dukungan Norwegia untuk menyum­bang dana mencapai 1.000.000 Euro kepada Indonesia sebagai negara yang ber­komit­men menurun­kan emisi mencapai 26 persen.

Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata dengan cara memberikan sanksi kepada perusahaan perkebunan, di antaranya perkebunan sawit, seperti PT Kallista Alam. Kenapa harus PT Ka­llista Alam? Karena profil PT Kallista Alam itu sebagai perusahaan lokal yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya yang dipimpin Subianto Rusid selaku direktur.

Proses peradilan sejak 2012 hingga 2018 yang berlangsung cukup panjang telah menuai kritik hingga perlawanan keras dari manajemen PT Kallista Alam atas nama kebenaran yang harus dibuktikan.

Menurut PT Kallista Alam, menghukum dengan angkaRp 336 miliar bukanlah angka yang kecil dan tidak mudah mengumpulkan dana sebesar itu. Maka perlawan melalui jalur pengadilan digunakan, hingga ada putusan baru memenangkan PT Kallista Alam sebagai pihak yang terus dirugikan selama ini dalam perkara lingkungan.

Kenapa perkara ini terus muncul ke publik melalui berbagai media cetak dan elektronik, tak lain disebabkan KLHK selaku penggugat sangat berharap adanya eksekusi atas perkara ini. Sayangnya, menurut PT Kallista Alam, kebenaran itu tidak pernah diungkapkan ke publik.

Apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini sehingga Peradilan tak pernah bias mengeluarkan eksekusi? Karena dalil hukumnya terus diperdebatkan oleh ahli hukum Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo antara PT Kallista Alam sebagai Penggugat melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Koperasi Bina Usaha, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh dahulu BP2T yang mana PT Kallista menggugat Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkait titik koordinat 96˚32’0’’ - 98˚32’21’’ BT dan 3˚47’8’’ - 3˚51’22’’ LU yang didalilkan Menteri Negara Lingkungan Hidup didalam gugatannya dalam perkara terdahulu yaitu register No. 12/Pdt.G/2012/PN-MBO sebagai areal Perkebunan PT Kallista Alam yang diberikan oleh Gubernur Aceh berdasarkan surat izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dan kemudian itu didalilkan luas kebun PT Kallista Alam yang terbakar ± 1.000 Ha.

Fakta yang didalilkan ternyata posisi titik koordinat 96˚32’0’’ - 98˚32’21’’ BT dan 3˚47’8’’ - 3˚51’22’’ LU yang disebut dalam Putusan Register No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 yang luasnya tidak hanya di Kabupaten Nagan Raya, akan tetapi memanjang sampai ke wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues dan sampai ke Provinsi Sumatera Utara yang luasnya mencapai + 223,85 km x + 7,874 km = + 1762, 55 km bujur sangkar atau 176259,5 hektar (seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan koma lima hektar) dan telah dikuatkan dengan Bukti Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh No. 878/6-11/XI/2016; gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup menyebutkan luas areal terbakar 1.000 Ha dalam perkara terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 tetapi posisi koordinat tersebut mencapai 176.259,5 hektar (yang luasnya tidak saja di Kabupaten Nagan Raya tetapi memanjang sampai ke wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues dan sampai pula ke Kabupaten Deli Serdang, wilayah Provinsi Sumatera Utara). Maka tentu terjadi pertentangan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah No. 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak dapat dilaksanakan atau bersifat Non Eksekutable dengan segala akibat hukumnya;

Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo menggugat PT Kallista Alam dengan menyebutkan PT Kallista Alam telah sengaja membuka areal kebun dengan cara membakar pada bulan Maret, Mei, dan Juni 2012 serta pada bulan Mei dan Juni 2011, maupun pada Februari, April, Mei dan September 2010 serta Februari hingga Juli tahun 2009 (Hal. 15-16 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014) adalah tidak terbukti karena Surat izin Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang diberi izin kepada PT. Kallista Alam sehingga jelas dalil Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang kebakaran pada bulan Juni 2011 dan pada Februari, April, Mei, September 2010 serta Februari hingga Juli 2009 adalah diluar tanggung jawab PT Kallista Alam karena pada saat itu izin membuka kebun belum diterbitkan oleh Gubernur Aceh; sedangkan Badan Pelayanan Perizinan terpadu Provinsi Aceh atas nama Gubernur Aceh telah meminta agar segala kegiatan apapun PT Kallista Alam dilapangan dihentikan untuk sementara de­ngan suratnya Nomor: 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011 sehingga kebakaran yang didalilkan terjadi pada bulan Maret, Mei dan Juni 2012 tidak dapat dimintakan tanggung jawab PT Kallista Alam atau diluar tanggung jawab PT Kallista Alam, karena PT Kallista Alam tidak melakukan aktivitas di lahan dimaksud;

Berdasarkan buktibukti dan fakta dilapangan PT Kallista Alam tidak pernah melakukan pembakaran dan dituduhkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan objek yang didalilkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.MBO adalah salah objek. Karena kasus ini terkesan sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen Indonesia di mata internasional, sehingga seluruh kekuatan sipil dan Negara untuk membentuk opini publik bahwa PT Kallista Alam adalah selaku pelaku utama yang harus dihukum, sehingga seluruh fakta-fakta secara objektif tidak lagi dipandang sebagai bukti yang dapat digunakan hakim dalam memeriksa perkara hukum lingkungan.(*)