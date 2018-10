Resume Putusan Pengadilan

Bahwa sehubungan dengan Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2017/PN,Mbo antara PT Kallista alam sebagai Penggugat melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI selaku Tergugat, Ketua Koperasi Bina Usaha Kita selaku Turut Tergugat I, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh selaku Turut Tergugat II, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh dahulu BP2T yang mana PT. Kallista menggugat Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkait titik koordinat 96*32’0’’ – 98*32’21’’ BT dan 3*47’8’’ -3*51’22’’ LU yang didalilkan Menteri Negara Lingkungan Hidup didalam gugatannya dalam perkara terdahulu yaitu register No. 12/Pdt.G/2012/PN-MBO sebagai areal Perkebunan PT Kallista Alam yang diberikan oleh Gubernur Aceh berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dan menyatakan luas kebun PT. Kallista yang ter­bakar seluar +- 1000 Ha;

Baca: Jalan Berliku Kallista Alam

Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN-MBO yang telah diputus pada tanggal 12 April 2018 telah ditemukan fakta ternyata posisi titik koordinat 96*32’0’’ – 98*32’21’’ BT dan 3*47’8’’ – 3*51’22’’ LU yang disebutkan dalam Putusan Register No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 yang luasnya tidak hanya di Kabupaten Nagan Raya, akan tetapi memanjang sampai ke wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues dan sampai ke Provinsi Sumatera Utara yang luasnya mencapai +- 223,85 km x +- 7,874 km = +- 1762, 55 km bujur sangkar atau 176.259,5 hektar (seratus tujuh puluh enam ribu dua rarus lima puluh Sembilan koma lima hektar) dan telah dikuatkan dengan Bukti Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh No. 878/611/XI/2016;

Bahwa oleh karena gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup menyebutkan luas areal terbakar 1000 hektar dalam perkara terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 tetapi posisi koordinat tersebut mencapai 176.259, 5 hektar (yang luasnya tidak saja di Kabupaten Nagan Raya tetapi memanjang sampai ke wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues dan sampai pula ke Kabupaten Deli Serdang Wilayah Kabupaten Sumatera Utara) maka tentu terjadi pertentangan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.50/PDT/2014/PT. BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah No. 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak dapat dilaksanakan atau bersifat Non Eksekutable dengan segala akibat hukumnya;

Baca: Fakta dan Realita Kasus Kallista Alam

Bahwa kemudian di dalam Pemeriksaan Perkara No. 16/Pdt.G/2017/PN-MBO yang diputus pada tanggal 12 April 2018 telah terungkap fakta dalam Persidangan bahwasannya dalil yang dinyatakan Menteri Negara Lingku­ngan Hidup dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2012/PN-MBO untuk menggugat PT Kallista Alam adalah dengan menyebutkan PT Kallista Alam telah sengaja membuka areal kebun dengan cara membakar pada bulan Maret, Mei, dan Juni 2012 serta pada bulan Mei dan Juni 2011, maupun pada Februari, April, Mei dan September 2010 serta Februri hingga Juli Tahun 2009 (Hal. 15-16 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN-MBO tanggal 8 Januari 2014) adalah tidak terbukti karena Surat Izin Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang diberi izin kepada PT Kallista Alam sehingga jelas dalil Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang ke­bakaran pada bulan Juni 2011 dan pada Februari, April, Mei, September 2010 serta Februari hingga Juli 2009 adalah diluar tanggung jawab PT Kallista Alam, karena pada saat itu izin membuka kebun belum diterbitkan oleh Gubernur;

Bahwa selanjutnya Badan Pelayanan Perizinan terpadu Provinsi Aceh atas nama Gubernur telah meminta agar segala kegiatana papun PT Ka­llista Alam dilapangan dihentikan untuk sementara dengan suratnya Nomor: 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 November 2011 sehingga kebakaran yang didalilkan terjadi pada bulan Maret, Mei dan Juni 2012 tidak dapat dimintakan tanggung jawab PT Kallista Alam tidak melakukan aktifitas dilahan dimaksud;

Bahwa jelas dan terang berdasarkan bukti-bukti dan fakta dilapangan PT Kallista Alam tidak pernah melakukan pembakaran dan tuduhan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan objek yang didalilkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam perkara Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN-MBO adalah salah objek;

PERJANJIAN KERJASAMA DISHUT DAN KONPERNAS

Dinas Kehutanan Aceh mempunyai perjanjian kerja­sama dengan Koperasi KOPERNAS SINPA untuk pengelolaan sawit yang sudah terlanjur ditanam, tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan dengan Koperasi KOPERNAS SINPA No: 050/900-IV dan Nomor: 01/SK/III/2015 yang ditandangani oleh kepala Dinas Kehutanan Aceh dan Ketua Kopersi KOPERNAS SINPA.

Baca: Bukan Tanggung Jawab Kallista Alam

Perjanjian tersebut di antaranya berisi:

- Perjanjian Kerjasama ini dilakukan PARA PIHAK dengan prinsip kesetaraan transparan saling mendukung dan saling menguntungkan.

- Optimalisasi Pengelolaan da Pemanfaatan Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa.

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomo Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peratran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

- Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja­sama Daerah.

- Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

- Peraturan Gubernur Aceh Nomro 20 Tahun 2013 tentang Susuanan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Aceh.

- Surat Kuasa Khusu Gubernur Aceh kepada Kepala Dinas Kegutanan Aceh Nomor 5/KUASA/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengelolaan Hasil Hutan BukanKayu (HHBK) di Provinsi Aceh.

Surat Gubernur Aceh Nomor 590/33227 tanggal 1 September 2014 perihal tindak lanjut eks Areal PT. Kallista Alam.

- Lokasi kegiatan pengelolaan kelapa sawit berada di Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa Kabupaten Nagtan Raya, sebagaimana peta terlampir yang tidak terpisahkan dalam naskah perjanjian kerjasama ini.

- Perjanjian Kerjasaa ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau maksimal sampai akhir dasar terhadap tanman yang sudah usia di atas 20 Tahun, sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang setelah dilakkukan evaluasi dari PARA PIHAK.

- Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang Perjanjian Kerjasama maka PIHAK KEDUA harus mengajukan Permohonan secara Tertulis kepada PIHAK PERTAMA pa­ling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

- Apabila PIHAK KEDUA tidak mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perjanjian ini dinyatakan berakhir dengan sendirinya.

- PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.(*)