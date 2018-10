Harimau Pemangsa 13 Manusia Gagal Ditangkap Dengan Berbagai Cara, Akhirnya Polisi Gunakan Ini

SERAMBINEWS.COM - Selama enam bulan, para polisi hutan berkelana di kawasan pusat India untuk memburu seekor harimau yang dilaporkan membunuh 13 orang.

Mereka sudah melakukan segala cara. Mengerahkan ratusan personel gabungan polisi hutan dan tentara untuk menyisir hutan.

Termasuk menempatkan penembak jitu, memasang jebakan kamera, drone pencari panas, bulldozer, dan mengerahkan lima ekor gajah untuk mengepung harimau betina itu. Namun semua cara itu gagal.

Petugas membakar opset (awetan) binatang buas hasil sitaan di Kantor Dinas Kehutanan Aceh, Senin (23/5/2016). Sebanyak 10 opsetan dimusnahkan yaitu, 3 opsetan harimau, 2 gading gajah, satu kulit harimau, dan tulang belulang. Sedangkan 21 opsetan yang kondisinya bagus diserahkan ke Museum Aceh dan Visitor Center Tahura Pocut Meurah Intan Seulawah yaitu, 3 harimau, 7 gading, 2 kucing emas, 1 beruang, 1 kijang, 1 tengkorak harimau, serta tulang. SERAMBI/M ANSHAR ()

New York Times via The Independent memberitakan Selasa (9/10/2018), otoritas kemudian mencoba sebuah cara tak lazim.

Sunil Limaye, salah satu polisi hutan menjelaskan, mereka sedang mencoba memancing harimau itu menggunakan sebotol parfum Calvin Klein Obsession.

"Saya tahu ini kedengarannya lucu. Namun, semua cara sudah kami gunakan. Apa lagi yang harus kami lakukan?" keluh Limaye.

Wewangian untuk pria itu mengandung civetone.

Sebuah senyawa dari bau musang yang dikembangkan secara sintetis, dan dikatakan baunya sangat menarik bagi perempuan.

Namun, tidak hanya perempuan, bau civetone juga menarik bagi kucing besar.

Mereka biasanya bakal mengendus, dan menikmati aroma tersebut selama beberapa menit.

