Khabib Nurmagomedov Ceritakan Apa yang Terjadi jika Dana White Tak Serahkan Gelarnya

SERAMBINEWS.COM - Khabib Nurmagomedov baru saja mengalahkan Conor McGregor dalam UFC 229 yang berlangsung di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat pada Sabtu (6/10/2018) waktu setempat.

Tampak hal yang terjadi pada McGregor bisa saja terjadi pada mobil milik Presiden UFC, Dana White apabila petarung asal Rusia tersebut tak kunjung mendapatkan gelar juara kelas ringannya hari itu.

Dalam postingan akun Instagram resmi Khabib, @khabib_nurmagomedov ia mengatakan dengan nada bercanda bahwa ia akan menghajar mobil Dana White apabila Presiden UFC tersebut tak memberikan sabuknya.

"@danawhite you lucky that you give my belt, or I would smash your car, I know your parking location #SendmeLocaition (Anda beruntung sudah menyerahkan sabukku, jika tidak aku akan menghajar mobilmu, saya tahu di mana kamu parkir-red)," tulisnya.

Mengetahui postingan tersebut Dana White pun membalas dalam komentar, ia tertawa dan akan mengadukan pada ayah Khabib.

"LM**O!! Aku akan mengadukan pada ayahmu," jawab Dana White.

Seperti diketahui Khabib mengalahkan McGregor pada ronde ke-4 lewat kuncian leher (neck crank) pada petarung asal Irlandia tersebut.

Setelah mengalahkan McGregor, Khabib sempat melompat keluar octagon dan menyerang salah satu ofisial McGregor, Dillon Danis.

Keduanya berhasil dipisahkan dan Khabib pun kembali ke masuk ke octagon untuk menerima sabuk juaranya.

Namun Presiden UFC, Dana White menolak menyerahkan sabuk juara tersebut karena khawatir kericuhan yang baru saja terjadi akan semakin memburuk.