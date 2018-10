Dadek dan Ahmad Arif Terima TDRMC Award

WAKIL Rektor Unsyiah, Dr Hizir Sofyan didampingi Direktur Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDRMC), Dr Khairul Munadi menyerahkan TDRMC Award kepada Teuku Ahmad Dadek danAhmad Arif pada kegiatan The 11th Aceh InternasionalWorkshop and Expo on Sustainable Tsunami Disaster Recovery (AIWEST-DR 2018) di Hotel Hermes,Banda Aceh, Rabu (10/10) malam.

BANDA ACEH - HT Ahmad Dadek yang kini berjabatan sebagai Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan wartawan Kompas Ahmad Arif mendapat TDMRC Award yang diserahkan Wakil Rektor Unsyiah, Dr Hizir Sofyan di Hermes Hotel, Banda Aceh, Rabu (10/10) malam.

Penyerahan anugerah untuk Teuku Dadek dan Ahmad Arif berlangsung dalam rangkaian kegiatan The 11th Aceh Internasional Workshop and Expo on Sustainable Tsunami Disaster Recovery (AIWEST-DR 2018). AIWEST-DR 2018 bertajuk; “Advencing Science and Technology Innovation for Sustainable Disaster Resilience and Risk Reduction.”

Informasi yang diterima Serambi, kedua figur yang mendapatkan TDRMC Award tahun ini dinilai sudah berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan risiko bencana (PRB) baik di daerah maupun nasional.

Kiprah Teuku Ahmad Dadek antara lain pemanfaatan bangunan ruko sebagai tempat evakuasi tsunami di Aceh Barat dan memproduksi lagu-lagu bermuatan PRB. Seperti diketahui, sebelum menjabat sebagai Kalak BPBA, Dadek pernah menduduki beberapa jabatan pemerintahan di Aceh Barat, yaitu Camat Johan Pahlawan, Kalak BPBD, dan Kepala Bappeda.

Sedangkan Ahmad Arif adalah jurnalis Harian Kompas yang banyak menulis pengetahuan ilmiah terkait bencana dalam bentuk yang mudah diterima oleh khalayak umum, sehingga meningkatkan kesadaran publik terhadap PRB. (nas)