Putri Eugenie Menikah Hari Ini, Akun Twitter Kerajaan Inggris Pernah Salah Ketik Nama Calon Menantu

SERAMBINEWS.COM - Seorang anggota Kerajaan Inggris, Putri Eugenie akan menikah dengan dengan pengusaha bernama Jack Brooksbank, Jumat (12/10/2018).

Keduanya akan melangsungkan pemberkatan nikah di Kastil Windsor, sama seperti penikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle pada mei lalu.

Mengadakan royal wedding kedua di tahun ini, tentu pihak kerajaan sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk mengumumkan detail-detailnya.

Tentu diharapkan tak ada kesalahan fatal yang terjadi selama persiapan sampai Hari-H.

Namun, kesalahan justru dilakukan oleh akun Twitter resmi Kerajaan Inggris @RoyalFamily.

Pada status yang dibuat, tertulis jika Putri Eugenie dan Jack Brooksbank telah mengundang beberapa orang dari badan amal untuk keperluan pernikahan.

“Princess Eugenie and Mr. Jacksbrook have invited people from the charities they support into the grounds of Windsor Castle tomorrow — to help celebrate their wedding day,” tulis akun tersebut.

Adakah yang salah dari kata-kata di atas?

Yap, tulisan nama sang calon menantu salah!

Di cuitan tersebut tertulis Jacksbrook, padahal nama yang benar adalah Jack Brooksbank.