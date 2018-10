Sheila On 7 Tegaskan Tolak Manggung untuk Kampanye Pilpres 2019

SERAMBINEWS.COM - Gitaris Eross Candra menegaskan, Sheila On 7 tidak akan menerima tawaran tampil untuk kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Oh enggak," kata Eross tegas dalam wawancara di acara Gitaris Indonesia Peduli Negeri di Bentara Budaya Jakarta (BBJ), Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018) malam.

Eross mengatakan, ia tidak mau Sheilagenk, sebutan bagi penggemar Sheila on 7, memilih pasangan calon presiden karena arahan Sheila On 7. "Karena menurut kami, enggak mau ada fans Sheila On 7 yang memilih calon presiden karena pilihan Sheila On 7. Jadi kami kepengin sama-sama mencari tahu. Dia yang memilih dia yang menggunakan hati nuraninya, bukan karena idolanya," kata Eross.

Terkait seperti apa sosok pemimpin baik dari sudut pandang Eross, ia punya pendapatnya sendiri.

"Kalau saya (memilih) yang memegang teguh kebenaran. Tetapi yang utama, dia tidak takut mengambil keputusan untuk dititipin dari berbagai pihak enggak peduli, pokoknya demi kebenaran demi Indonesia," kata dia. "Yang terbaik yang terpilih dan masyarakat Indonesia tak dirugikan," sambung dia.



