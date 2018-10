Unsyiah Gelar Lomba  Karya Tulis Nasional

BANDA ACEH - Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (UKM-Unsyiah) mengadakan Unsyiah Research Festival bertema ‘Optimalisasi Kreativitas Muda Untuk Indonesia Emas 2045’. Acara tahunan tersebut berupa lomba esai dan lomba karya tulis ilmiah nasional (LKTIN) bertempat di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Unsyiah, Banda Aceh, (12-13/10).

“Mahasiswa itu harus lebih kreatif tapi tetap bermasyarakat, biar lebih bermanfaat. Karena orang yang paling hebat adalah yang bermanfaat bagi orang lain,” ujar Ketua Panitia acara, Muhammad Andry Maulana menngutip Wakil Rektor II Unsyiah, Dr Ir Agus Sapti MSi dalam kata sambutannya.

Andry menjelaskan, acara dibuka dengan seminar nasional yang bertema ‘Lights Up the world from your innovation and creativity’ yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing kampus, mahasiswa setempat, dan umum. Adapun seminar tersebut menghadirkan pemateri yaitu Direktur Turun Tangan, Andi Angger Surtawijaya dan Ketua Atsiri Research Center, Dr Ir Syaifullah Muhammad ST MEng.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan persentasi LKTIN yang diikuti oleh kampus se-Indonesia. Adapun 7 finalis yaitu masing-masing perwakilan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Halu Oleo, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Negeri Padang, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatra Utara, dan Universitas Malikussaleh. Dengan dewan jurinya yaitu Dr Azmeri ST MT, Ruslan SPd MPd, dan NS Qurrata Aini Skep.

Mereka memperebutkan juara ke-1 dengan hadiah Rp 3 juta, juara ke-2 Rp 2,5 juta, dan jura ke-3 Rp 2 juta. Serta kategori khusus best poster dan presentation dengan hadiah masing-masing Rp 250 ribu. Pemenang akan diumumkan saat penutupan yang akan berlangsung malam ini, Sabtu (13/10).

Andry menambahkan, untuk lomba essay telah berlangsung sebelumnya. Adapun para pemenanga yaitu juara ke-1 Dikau Tondo Prasetyo (Universitas Brawijaya), juara ke-2 Satria Gunawan (Universitas Syiah Kuala), dan juara ke-3 Farah Fadzilah Aziz (Universitas Sebelas Maret). “Ini merupakan program unggulan UKM Cendekia dan ini merupakan tahun ke-2 penyelenggaraan,” imbuh Andry.(rul)