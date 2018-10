Pertama di Dunia, Samsung Galaxy A9 Smartphone dengan 4 Kamera Belakang, Ini Spesifikasnya

SERAMBINEWS.COM - Samsung menjadi vendor smartphone pertama yang merilis smartphone empat kamera di belakang atau istilahnya quadruple.

Seperti dilansir Serambinews.com dari Kompas.com, Galaxy A9 resmi diperkenalkan pda Kamis (11/10/2018) di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Kami sangat antusias untuk mewujudkan janji ini dan memulai debut world leading smartphone camera technologi dengan Galaxy A9," ungkap Presidential and CEO of IT & Mobile Communication Division Samsung Electronics, DJ Koh, dalam acara peluncuran Galaxy A7 dan A9.

Smartphone ini menyasar milenial yang gemar mengabadikan momen dan membaginya di media sosial.

Secara total, Galaxy A9 memiliki lima kamera, empat terpatri di punggung, dan kamera tunggal untuk kebutuhan swafoto.

Empat kamera belakang tersusun secara vertikal di tepi kiri, yang ditemani dengan LED flash di bawahnya.

Tampilan empat kamera belakang Galaxy A9 ((Wahyunanda Kusuma/KOMPAS.com))

Quadruple Galaxy A9 mencakup sensor utama 24 megapiksel dengan aperture (bukaan) f/1.7, sensor kedua beresolusi 10 megapiksel dengan aperture f/2.4 sebagai lensa telephoto.

Lalu sensor ketiganya memiliki resolusi 8 megapiksel dengan bukaan f/2.4 dengan lensa ultra-wide angle dan kamera terakhir beresolusi 5 megapiksel dengan bukaan f/2.2 sebagai lensa depth.

Sementara itu, kamera tunggal di depan beresolusi 24 megapiksel dengan bukaan f/2.0.

Galaxy A9 memiliki bentang layar 6,3 inci resolusi full HD plus dengan panel super AMOLED.