Profesor dan Peneliti Dunia Bahas Bencana di Aceh

BANDA ACEH - Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) bekerja sama dengan International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS) Tohoku University, 10-12 Oktober 2018, mengadakan Konferensi AIWEST-DR Ke-11. Acara tersebut berlangsung di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.

Untuk diketahui, AIWEST-DR adalah konferensi internasional dua tahunan yang dilaksanakan TDMRC Unsyiah untuk membahas tentang manajemen risiko bencana dan pemulihan bencana tsunami yang berkelanjutan. Acara ini turut didukung oleh Kemenristekdikti, Pemerintah Aceh, USAID, Newton Fund, National Academy of Sciences, University College London’s Institute for Risk and Disaster Reduction (UCL IRDR), dan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI).

Konferensi AIWEST-DR 2018 menghadirkan pembicara kunci yaitu Prof H Mohammad Nasir (Menristekdikti) dan Prof Shunichi Koshimura (perwakilan International Research Institute of Disaster Science atau IRIDeS, Tohoku University, Jepang).

Hadir juga delapan pembicara utama lain yang mengisi dua sesi panel. Sesi panel I dengan tema “The Role of Science and Technology in Enhancing Disaster Resilience and Risk Reduction” diisi oleh Prof Dwikorita Karnawati (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia), Prof Phil Cummins (Australian National University), Prof Biswajeet Pradhan (University of Technology Sydney), dan Prof Benjamin P Horton dari Nanyang Technological University (NTU).

Sementara pada sesi panel II yang mengusung judul ‘Building Safer and Resilient Communities through Education and Religious Approaches,’ tampil sebagai pembicara Prof Yusny Saby dari UIN Ar-Raniry, Prof Peter Sammonds (University College London), Prof Shinichi Egawa (Tohoku University, Jepang), dan Rektor Unsyiah Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng.

Sebanyak 136 makalah ilmiah dari lebih 10 negara sudah diterima panitia untuk dipresentasikan pada konferensi AIWEST-DR tahun ini. Bersamaan dengan presentasi makalah juga dilaksanakan sesi khusus yang membahas antara lain tentang pelajaran yang dapat diambil dari bencana-bencana yang menimpa perkotaan di pesisir dan faktor-faktor kunci yang dapat meningkatkan ketahanan bencana di daerah sejenis.

Berikutnya juga diselenggarakan Student Forum pada hari kedua. Dimana seluruh pelajar dan mahasiswa yang hadir dapat berpartisipasi dalam diskusi dengan tema “Youth as Future Assets in Building a Disaster-Resilient Nation” bersama tiga pembicara ahli yaitu Dr Alfi Rahman (peneliti TDMRC), Ahmad Arif (jurnalis bencana Kompas), dan Prof Yasuhito JIBIKI yang merupakan peneliti IRIDes, Tohoku University, Jepang.(rel/jal)