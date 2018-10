Tumbo Baro Wakili Aceh ke Nasional

BANDA ACEH - Gampong Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar, akan mewakili Aceh pada lomba desa tingkat nasional di Bali, 19-20 Oktober 2018. Keikutsertaan pada even nasional ini karena dalam lomba yang sama tingkat Aceh beberapa waktu lalu, Gampong Tumbo Baro meraih juara I. Mereka berhasil mengalahkan 22 gampong terbaik lainnya mewakili kabupaten/kota masing-masing.

Keikutsertaan Gampong Tumbo Baro ini, ditandai penyerahan piala tetap, plakat, dan dana hadiah juara 1 desa terbaik di Aceh Rp 100 juta oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Drs Bukhari MM dan diterima Keuchik Tumbo Baro, H Khaled Wardana di Aula Dinas PMG Aceh, Senin (15/10). Turut hadir dalam acara itu kemarin, Ketua PKK Aceh Besar, Ny Rahmah Mawardi Ali, Kepala Dinas BPM Aceh Besar, Camat Kuta Malaka, perangkat gampong dan pengurus PKK Tumbo Baro.

Kepala DPMG Aceh, Bukhari dalam amanatnya menyebutkan banyak perlombaan yang akan diikuti 20 orang terdiri atas Keuchik bersama Pengurus PKK Desa Tumbo Baro pada even nasional nanti, seperti cerdas cermat, defile, dan pameran stan lomba desa.

“Untuk bisa menang dalam perlombaan itu, dibutuhkan semangat tinggi, kekompakan, dan kerja sama yang solid dalam tim, inovasi, dan kreativitas,” kata Bukhari didampingi Kabid Pemerintahan, Mukim dan Gampong DPMG Aceh, Mohd Irfan.

Lebih dari itu, kata Bukhari, dalam even itu nanti, pihaknya juga memberangkatkan juara I Teknologi Tepat Guna (TTG) Pembangunan Desa Tingkat Aceh 2018 dari Aceh Selatan guna memperkuat Gampong Tumbo Baro yang mewakili Aceh. Bukhari menambahkan even itu tak jauh beda dengan even tingkat Aceh, misalnya dalam cerdas cermat yang akan ditanya seputar program pembangunan desa dan pelaksanaan program PKK.

“Karena itu, dalam lomba cerdas cermat nanti, tiga orang yang menjadi peserta, termasuk utusan dari pengurus PKK Gampong harus mampu menguasai berbagai aturan pelaksanaan program dan kegiatan PKK di pedesaan. Nilai pengetahuan pembangunan desa dengan kegiatan PKK, sama-sama 50 persen. Perwakilan 33 Provinsi lainnya di Indonesia juga ikut dalam even nansional ini,” jelas Bukhari.

Keuchik Tumbo Baro, Khaled Wardana, mengatakan bukan sesuatu yang mustahil pihaknya meraih juara tingkat nasional sebelumnya tahun-tahun sebelumnya perwakilan Aceh juga pernah meraih juara I. (her)