Harga TBS di Subulussalam di Bawah Rp 1.300 Per Kg

SUBULUSSALAM - Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kota Subulussalam hingga kini belum begitu menjanjikan meskipun sudah ada pergerakan naik tapi masih di bawah Rp 1.300 per kilogram. “Kita akan kawal terus agar harga TBS ini tidak merugikan petani,” kata Subangun Berutu, ketua Tim Monitoring harga TBS kepada Serambi, Jumat (19/10). Menurut Subangun harga TBS di tiga Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di Kota Subulussalam bervariasi.

PT Bangun Sempurna Lestari (BSL) misalnya yang membeli TBS paling murah yakni Rp 1.155 per kilogram. Kemudian PT Samudera Sawit Nabati (SSN) hanya mematok harga TBS sebesar Rp 1.210 per kilogram. Harga yang agak tinggi hanya di PT Global Sawit Semesta (GSS) sebesar Rp 1.280 per kilogram dan paling murah di PMKS PT Budidaya Agrotamas Abdi (BDA) Rp 1.110 per kilogram dan PT Astra Rp 1.125 per kilogram. Sementara di level petani tentu akan lebih murah dibeli para pengepul.

Bahkan menurut Subangun, sempat ada kejadian di pegepul Bakal Buah, Mukti Makmur awalnya harga di tingkat petani hanya Rp 940 per kilogram. Namun berselang setengah jam naik sebesar Rp 30 per kilogram menyusul protes salah satu warga. Subangun yang juga pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Subulusalam menjelaskan mayoritas petani kelapa sawit di Subulussalam masih mengandalkan suntikan modal usaha dari perbankan guna memperluas kebun mereka atau kebutuhan lainnya.

Selama ini, cicilan kredit tersebut dapat diatasi dengan harga TBS yang belum begitu anjlok. Tapi belakangan ini menurut Subangun banyak petani menyampaikan keluhan terkait cicilan kredit mereka yang mulai tersendat. Atas kondisi itu, Subangun mengingatkan pihak pabrik agar mematuhi Peraturan menteri pertanian (Permentan) RI Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018.

Dikatakan, jika mengacu Permentan ini, seharusnya harga TBS di Kota Subulussalam paling murah Rp 1.200 per kilogram. Subangun memastikan harga TBS di Subulussalam yang dipatok pihak pabrik tidak mengacu dengan Permentan RI. Karenanya, Subangun meminta Pemko Subulussalam dan DPRK bertindak dengan memberi surat teguran.(lid)