Jadi Cairan Paling Mahal di Dunia, Satu Tetes Racun Kalajengking Dijual dengan Harga Fantastis

SERAMBINEWS.COM - Racun kalajengking merupakan racun yang paling mematikan.

Namun tahukah kamu jika racun ini ternyata dijual dengan harga yang fantastis?

Cairan racun kalajengking atau yang dikenal dengan nama Deathstalker adalah satu di antara jenis racun yang paling berbahaya di bumi ini.

Racun ini juga merupakan cairan yang dijual dengan sangat mahal.

Dilansir dari This Is Insider, harganya bisa mencapai 39 juta dolar atau setara dengan Rp 592 miliar per botol.

Untuk mendapatkan satu galon penuh, penjual cairan ini akan memerah racun kalajengking sebanyak 264 juta kali untuk mengisinya hingga penuh.

Untuk satu tetes racun mematikan ini, kamu bisa membelinya dengan 130 dolar atau setara dengan Rp 1,9 juta.

Mengapa racun ini dijual dengan harga yang cukup mahal?

Alasannya cukup sederhana, karena racun tersebut sulit didapat.