Ratusan Dokter Bahas Penyakit Ginjal dan Dialisis

BANDA ACEH - Sebanyak 864 dokter dan 1.000 perawat membahas update hipertensi, penyakit ginjal, dan manajemen dialisis (cuci darah) dalam pertemuan ilmiah tahunan Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) 2018 di Banda Aceh, 19-20 Oktober 2018. Pertemuan para dokter digelar di Hermes Palace Hotel, sementara workshop perawat diadakan di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah.

Pertemuan ilmiah tersebut bertema ‘Improving the Quality of Hypertension, Kidney Disease and Dialysis Management’. Simposiumbertema ‘Ethics and Patient Safety’ menghadirkan pembicara Prof dr Amri Amir SH SpAk dengan moderator dr Rusmunandar SpJP. Sementara plenary lecture yang membahas sejarah hemodialisis disampaikan Prof dr Wiguno Prodjosudjadi PhD SpPD-KGH, yang dipandu Prof Dr dr Ketut Suwitra SpPD-KGH.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia, Prof Dr dr Maimun Syukri SpPD-KGH kepada Serambi di sela acara tersebut, Jumat (19/10). Dikatakan, pertemuan ilmiah akbar tentang penyakit ginjal itu dibuka Rektor Unsyiah, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng. “Sesuai tema, kita ingin meningkatkan kualitas pelayanan dokter dan perawat dalam bidang hipertensi, penyakit ginjal, dan cuci darah,” ujarnya.

Menurut Maimun, seluruh peserta adalah tenaga medis yang berkecimpung dalam penyakit ginjal dan dialisis. Bahkan peserta perawat pun juga terlibat dalam unit cuci darah di instansinya masing-masing. “Selain untuk meningkatkan kompetensi diri, kami berharap ribuan peserta yang hadir ini dapat bercerita tentang istimewanya Aceh saat pulang ke daerahnya,” harap Konsultan Ginjal dan Hipertensi ini.

Sementara simposium nasional yang digelar Ikatan Perawat Dialisis Indonesia (IPDI) di AAC Dayan Dawood Unsyiah dibuka Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin. Kegiatan yang bertema ‘Improving The Quality of Dialysis Patient’ itu merupakan rangkaian Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional (Pitnas) XXVI IPDI yang berlangsung di Banda Aceh, 18-20 Oktober 2018.(fit)