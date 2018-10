Pemuda Aceh Raih Penghargaan International Student Award di Australia

SERAMBINEWS.COM - Juni Hezi Romansyah, pemuda kelahiran Aceh Besar yang tengah melanjutkan pendidikan master di Flinders University berjaya memenangkan penghargaan International Student Award dalam kategori Highly Commended – Postgraduate Coursework yang dilaksanakan di Adelaide, Australia.

Dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com (21/10/2018), pemuda yang kerap disapa Juni ini berhasil meraih predikat terbaik bersama January M. Dechavez (Winner - Postgraduate Coursework) and Thien Nguyen (Community Engagement - Winner).

Ketiganya juga adalah penerima beasiswa Australia Awards dari Pemerintah Australia.

Penghargaan ini kerap diberikan oleh Pemerintah Australia kepada pelajar asing yang tengah menempuh studi di Australia dan mendapatkan nilai terbaik dari berbagai kategori.

Seperti diketahui, Australia Award telah banyak memberikan bantuan beasiswa ke pemuda Indonesia dari berbagai daerah terutama Aceh dari tahun ke tahun.

Juni, pemuda kelahiran Tingkeum Aceh Besar ini lulus dari SMA 3 Banda Aceh tahun 2006 dan melanjutkan pendidikannya ke Telkom University (d/h STTTelkom) jurusan Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro, Bandung.

Pemuda yang kini bekerja di PT Telkom ini kini melanjutkan studinya ke Master of Business Administration (MBA) di Flinders University, Adelaide Australia sejak tahun 2017.

“Penghargaan ini bukan untuk dibanggakan pada intinya, namun mudah-mudahan capaian ini dapat menjadi motivasi dan semangat bagi anak muda Aceh lainnya untuk bisa berprestasi dalam hal apa saja, terlebih akademik, ” papar Juni yang kini berdomisi bersama keluarganya di Adelaide.

International Student Award memperlombakan 6 Kategori diantaranya Akademik, Olahraga, Entrepreneurship, Pengabdian Masyarakat, Seni dan Budaya serta Kegiatan Pelajar.

Untuk Kategori Akademik dibagi berbagai level pendidikan seperti undergraduate, postgraduate (research dan coursework), vocational, school dan pathways.

Penghargaan ini disponsori dan langsung diberikan oleh Gubernur South of Australia, His Excellency the Honourable Hieu Van Le AC.(*)