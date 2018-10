Petani Jual Benih Unggul

* Kadistanpan Mengaku Kecewa

BLANGPIDIE - Perusahaan yang memproduksi benih unggul CV M-Tani terkendala untuk menampung seluruhnya gabah produksi kelompok tani penangkar benih. Sementara kebutuhan petani sangat mendesak sehingga sebagian besar produksi gabah yang sebenarnya disiapkan untuk benih unggul dijual kepada pedagang pengepul, kemudian diolah menjadi beras kebutuhan konsumsi.

“Perusahaan penampung benih (M-Tani) beralasan alat pengering gabah (drayer) sangat terbatas, hanya satu unit sehingga gabah yang mampu ditampung untuk satu hari hanya sekitar 14 ton GKP,” kata seorang petani Desa Kuta Bahagia, Blangpidie kepada Serambi, Minggu (21/10). Hal yang sama juga dikemukakan petani Desa Pawoh, Kecamatan Susoh.

Sedangkan areal padi penangkar benih di kawasan blang (sawah) beuah Susoh dan blang Cot Seutui Blangpidie seluas 130 ha memasuki panen serentak dengan tingkat produksi mencapai 8 ton GKP per ha. Dengan alasan kebutuhan mendesak, petani akhirnya menjual gabah untuk benih kepada pedagang pengepul dengan harga antara Rp 4.700 sampai Rp 4.750 per kg, jauh di bawah harga yang ditampung CV M-Tani, yaitu Rp 5.500 per kg.

Kecuali gabah tidak mampu ditampung seluruhnya, para petani penangkar benih daerah itu juga mengeluh karena terbatasnya mesin potong padi (combine harvester). Mesin padi yang dikerahkan untuk memotong padi di sekitar empat unit, sedangkan areal padi yang siap panen mencapai 130 ha. Akhirnya, para anggota kelompok petani berebut mesin pemotong lantaran tanaman padi sudah terlambat dipanen, terlebih lagi sedang musim hujan.

Plt Kadis Pertanian dan Pangan (Kadistanpan) Abdya, drh Nasruddin dihubungi Serambi, Minggu (21/10) menjelaskan, seandainya petani bisa bersabar atau tidak terburu-buru, CV M-Tani mampu menampung seluruhnya gabah hasil penangkar benih.

Diakui bahwa karena kendala drayer atau pengering gabah yang dimiliki hanya satu unit sehingga kemampuan gabah yang ditampung perusahaan M-Tani untuk satu hari berkisar antara 14 sampai 20 ton.

“Keinginan petani, gabah yang baru dipanen harus segera ditampung seluruhnya oleh M-Tani. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah alat drayer sangat terbatas,” kata Nasruddin. Kemudian, gabah yang ditampung pihak perusahaan juga tidak seluruhnya bisa dijadikan benih unggul, melainkan dipilah atau diambil gabah kualitas bagus, tidak terkena penyakit. “Dari 8 ton gabah, bisa dijadikan benih unggul antara 4 sampai 5 ton,” katanya.

Plt Kadis Pertanian dan Pangan (Kadistanpan) Abdy, drh Nasruddin mengaku kecewa karena gabah produksi penangkar benih itu sebagian dijual petani kepada pedagang, kemudian diolah menjadi beras, padahal, gabah tersebut dipersiapkan untuk benih unggul, terutama memenuhi kebutuhan benih musim tanam ke depan, termasuk kebutuhan benih di luar Abdya.

“Kita sudah berusaha membantu petani dengan memberikan harga gabah sangat menguntungkan, tapi sayang petani kita tidak sabar. Panen harus segera dengan mesin, kemudian gabah juga harus segera ditampung,” katanya.

Dijelaskan bahwa CV M-Tani selaku perusahaan yang memproduksi benih unggul varietas M400 menargetkan pengadaan benih sebanyak 640 ton dari lahan penangkar benih seluas 200 ha di beberapa titik di Abdya. Dari areal seluas itu, 120 ha di sawah beuah, Kecamatan Susoh, 10 ha di sawah Cot Seutui Kecamatan Blangpidie dan 70 ha di Kecamatan Tangan-Tangan.(nun)