Stan Pameran Aceh Juara Harapan II di HPS

BANDA ACEH - Stan pameran dari Aceh meraih juara harapan II dalam pameran memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), 17-21 Oktober 2018. Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, menyerahkan piagam penghargaan atas prestasi Aceh itu melalui Kepala Bidang Konsumsi Dinas Pangan Aceh, M Fadhil SP, saat penutupan acara ini di Banjarbaru, Minggu (21/10) pagi.

Informasi ini diterima Serambi lewat siaran pers yang dikirim pihak Dinas Pangan Aceh kemarin. Dalam siaran pers itu disebutkan dengan prestasi itu, maka Pemerintah Aceh meraih dua penghargaan tingkat nasional pada even tersebut. Pasalnya, pada hari pertama even ini, Rabu (17/10), Tim Penggerak PKK Kabupaten Bireuen yang mewakili Aceh meraih Juara Harapan III Lomba Cipta menu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal. “Kedua lomba yang diikuti Dinas Pangan Aceh ini juga diikuti seluruh provinsi se-Indonesia dan pemerintahan di Kalsel,” kata Kadis Pangan Aceh, Dr Ir Ilyas MP selaku Ketua dan Koordinator HPS Kontingen Aceh.

Menurut Ilyas, HPS di Kalsel itu bertema “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak dan Pasang Surut Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045”. Tema tersebut selaras dengan tema Hari Pangan Sedunia Internasional “Our Action Are Our Future: A#ZeroHunger World by 2030 is possible”. Adapun rangkaian kegiatan lainnya dalam even ini, sebut Ilyas, antara lain gelar inovasi teknologi, pameran pembangunan, pemecahan rekor MURI: ”Isi Piringku” kepada 2018 ibu hamil, tur diplomatik, panen raya padi rawa, dan seminar nasional. (sal)