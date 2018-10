Bulog Blangpidie Siap Menampung Hasil Panen Petani, Ini Harganya

Bupati Abdya, Akmal Ibrahim bersama Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh , A Hanan, Wakil Bupati, Muslizar MT, melakukan panen benih padi unggul bertabel ungu menggunakan mesin pemotong (combine harvester) yang dikembangkan kelompok penangkar benih dalam acara Temu Lapang Panen Raya Padi MT Gadu 2018 di areal Blang Beuah, Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Senin (15/10/2018). Tingkat produksi padi berkisar antara 8 sampai 9 ton GKP (gabah kering panen) per hektare.

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Sejumlah petani di Aceh Barat Daya (Abdya) mulai memasuki panen raya.

Hasil panen kali ini, sangat memuaskan, rata-rata hasil panen atau produksi padi berkisar antara 8 sampai 9 ton gabah kering panen (GKP) per hektare.

Bukan itu saja, harga GKP di Abdya masih lumayan tinggi. GKP ditampung oleh para agen dan pemda berkisar dengan harga Rp 4.600 hingga Rp 5.500 per kilogram (kg).

Sejumlah pihak memprediksikan dalam waktu dekat, harga GKP di Abdya akan turun dan anjlok.

Namun, masyarakat dan petani tidak perlu khwatir, dengan harga yang akan merosot. Karena, Bulog siap menampung gabah atau beras milik masyarakat.

Kepala Perum Bulog Sub Divre VI wilayah Blangpidie, Sailan saat dihubungi Serambinews.com menyebutkan pihaknya siap dan akan menampung beras hasil panen milik petani setempat.

"Insya Allah, kita siap menampung, tapi Harga Pembelian Pemerintah atau HPP sebesar Rp 4.070 per kilogram (kg) gabah, atau Rp 8.030 per kg untuk beras," ujar Kepala Perum Bulog Sub Divre VI wilayah Blangpidie, Sailan.

Ia menyebutkan, saat ini harga GKP di Abdya masih sangat tinggi dengan harga rata-rata berkisar Rp 4.700 hingga Rp 5.500 Kg. Sehingga, pihaknya belum bisa membeli dengan harga pasar tersebut.

"Jika sudah cocok harga, pasti kita siap menampung beras produksi lokal Abdya melalui mitra kerja Perum Bulog setempat. Jadi, petani, jangan khawatir, jika harga anjlok," sebutnya.(*)