Jalankan Reintegrasi, Mantan Pejuang Moro akan Tiru Pola Pertanian Dinamis Lamteuba

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sebanyak 24 mantan pejuang Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang dipimpin Abunawas Maslamama melakukan kunjungan ke Aceh dalam rangka menyusun rencana strategis berkaitan dengan transisi politik, normalisasi, dan pencegahan tindakan kekerasan.

Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh perjanjian antara pemerintah Philipina dan MILF tentang Republic Act 11054, atau dikenal dengan Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Selama di Aceh, rombongan MILF bersilaturahmi dengan Pemerintah Aceh untuk mempelajari cara merawat perdamaian.

Berkunjung ke Dayah Darul Ihsan Abu Krueng Kalee, Aceh Besar, untuk mempelajari kurikulum pelajaran agama Islam berbasis pesantren yang bersih dari paham radikalisme.

Kemudian berkunjung ke kebun tokoh pertanian Aceh, Muslahuddin Daud di Lamteuba.

Di kebun Muslahuddin, rombongan MILF ingin mengali informasi mengenai pertanian yang akan diterapkan dalam proses reintegrasi.

Sebab, buah dari perdamaian, pemerintah Philipina menyediakan 50.000 ha tanah sebagai bagian dari komitmen untuk kombatan.

Tokoh pertanian Aceh, Muslahuddin Daud kepada Serambinews.com, Rabu (24/10/2018) menyampaikan bahwa lahannya di Lamteuba tersebut dipilih sebagai referensi rombongan MILF untuk kemudian direplikasikan (ditiru pengelolaannya) di Mindanao.

Aceh dipilih, lanjutnya, karena secara tapografi, agroclimate, dan kesuburan tanah Aceh sama dengan Philipina.