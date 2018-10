Kopi Indonesia Borong Penghargaan Bergengsi di Paris

SERAMBINEWS.COM - Kopi asal Indonesia telah memenangkan penghargaan AVPA Gourmet Product di pameran SIAL Paris, Perancis, pada Selasa (23/10/2018).

AVPA atau Agency for the Valorization of the Agricultural Products merupakan organisasi Perancis yang bertujuan membantu para produsen produk pertanian dari seluruh dunia untuk memasarkan produk mereka di pasar Eropa.

Setiap tahunnya AVPA mengadakan kompetisi "Coffee roasted in their country of origin" untuk membantu pemasaran roasted coffee negara produsen di Eropa.

Tahun ini kompetisi tersebut diikuti lebih dari 170 produsen kopi dari seluruh dunia.

Sebanyak 11 produsen diantaranya yang mewakili 23 kopi Indonesia dan memenangkan penghargaan tersebut.

Penghargaan Gourmet ini dibagi menjadi empat kategori yakni Gold Gourmet, Silver Gourmet, Bronze Gourmet dan Simple Gourmet.

Presiden juri dan ahli organoleptik AVPA, Andre Rocher mengatakan bahwa dirinya terkejut dengan kualitas kopi Indonesia yang sangat bervariasi.

Selain itu menurut juri Serge Edmond mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara memiliki kualitas roasting yang baik.

“Untuk mengembangkan kopi Indonesia di Eropa, produsen dan roastery di Indonesia harus lebih kompak lagi menunjukkan kopi Indonesia di Eropa, sehingga tidak kalah dengan negara-negara Amerika latin dan Amerika Tengah yang selalu kompak bersama,“ kata Indonesian Country Manager AVPA France, Annelis Putri dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTravel, Rabu (24/10/2018).

Ia mengatakan banyak partisipan yang terkejut melihat daftar pemenang dari Indonesia yang jumlahnya cukup banyak.

