Jack Ma Kembali Rebut Predikat Orang Terkaya di China

SERAMBINEWS.COM - Pendiri dan pimpinan Alibaba Group Jack Ma kembali dinobatkan sebagai orang terkaya di China tahun 2018.

Ini berdasarkan daftar orang terkaya China yang dirilis Forbes.

Dikutip dari Forbes, Jumat (26/10/2018), ada 400 orang yang masuk ke dalam daftar terkaya di China.

Adapun total kekayaan mereka mencapai 1,06 triliun dollar AS.

Kekayaan Ma tercatat mencapai 34,6 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 525,9 triliun.

Sebelumnya, Ma kehilangan predikat sebagai orang terkaya di China pada tahun 2014 silam.

Berada di bawah Ma adalah pendiri dan pimpinan Tencent Ma Huateng atau Pony Ma yang memiliki kekayaan 32,8 miliar dollar AS.

Selanjutnya, ada pimpinan Evergrande Group Xu Jiayin atau Hui Ka Yan yang memiliki kekayaan 30,8 miliar dollar AS.

Meski demikian, kekayaan ketiga orang tersebut sebenarnya menurun dibandingkan tahun lalu.

Kekayaan ketiganya masing-masing menyusut 4 miliar dollar AS, 6,2 miliar dollar AS, dan 11,7 miliar dollar AS.