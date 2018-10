Garuda Perkenalkan Penerbangan Terbaru

* Explore Business Class

BANDA ACEH - Maskapai nasional Garuda Indonesia memperkenalkan kelas penerbangan terbaru, yaitu Explore Business Class pada armada Bombardier CRJ1000 yang menawarkan value layanan prestige, khas maskapai bintang lima dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Kelas penerbangan tersebut terdiri atas tiga row terdepan (12 seat) atau kursi penerbangan di setiap penerbangan yang dilayani oleh armada Bombardier CRJ1000.

Direktur Niaga Garuda Indonesia, Pikri Ilham Kurniansyah, dalam siaran pers yang diterima Serambi, Jumat (26/10), menyampaikan sejalan dengan potensi market yang semakin menjanjikan, khususnya pada rute penerbangan short haul yang dilayani armada Bombardier CRJ1000, kehadiran kelas ini diharapkan dapat mengakomodir demand market yang mengedepankan konsep layanan penerbangan premium dalam melaksanakan perjalanan.

Kehadiran kelas penerbangan terbaru ini, kata Pikri sekaligus menjadi strategi maskapai dalam memaksimalkan potensi pangsa pasar domestik melalui segmentasi pasar pengguna jasa yang mengedepankan konsep layanan penerbangan premium dengan harga yang kompetitif.

“Penerbangan Explore Business Class sudah mulai ditawarkan ke masyarakat mulai 25 Oktober lalu. Namun layanan tersebut baru akan mulai beroperasi 1 November,” jelasnya.

Pembelian kelas penerbangan Explore Business Class via lini layanan digital Garuda Indonesia, baik melalui fitur mobile apps dan website, serta saless office ticketing Garuda Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai tiket economy basic tersebut pengguna jasa dapat menghubungi call center Garuda Indonesia (24 jam) di nomor 021-2351 9999 dan 0804 1 807 807 atau www.garuda-indonesia.com dan Twitter @IndonesiaGaruda.

Layanan First Class Diluncurkan

Masih dalam siaran pers yang sama disampaikan, Garuda Indonesia secara resmi juga meluncurkan layanan first class pada 17 Oktober lalu dengan rute penerbangan Jakarta-Denpasar (pp). Peluncuran ini ditandai dengan penerbangan perdana layanan first class GA 412 yang dioperasikan menggunakan armada Boeing 777-300ER.

Layanan first class pada rute Jakarta-Denpasar (pp) tersebut merupakan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memaksimalkan utilisasi armada Boeing 777-300ER yang saat ini turut melayani rute penerbangan Jakarta-Denpasar (pp) sebanyak 3 kali seminggu setiap hari Rabu, Jumat dan Minggu.

Khusus untuk layanan first class tersebut, Garuda Indonesia juga memberikan penawaran khusus selama periode transaksi 12 Oktober - 17 November 2018 dengan memberikan potongan harga sebesar 50 persen (untuk transaksi 2 penumpang), serta diskon khusus sebesar 25 persen untuk penumpang lanjut usia. (una)