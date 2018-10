WhatsApp Tambahkan Fitur Kemanan Khusus iPhone yang Diklaim Lebih Aman

SERAMBINEWS.COM - Layanan pesan singkat WhatsApp bakal melengkapi fitur keamanannya dengan dukungan TouchID dan FaceID.

Setidaknya begitu temuan WABetaInfo yang rekam jejaknya terbilang kredibel.

Dengan dukungan TouchID dan FaceID, pengguna memiliki lebih banyak opsi untuk menjaga privasi obrolan di WhatsApp.

Sebab, untuk membuka aplikasi, pengguna perlu memasukkan data sidik jari atau wajah yang telah diregistrasi.

Hanya saja, kemampuan ini eksklusif bagi pengguna iPhone saja, karena TouchID dan FaceID sendiri cuma tertera di perangkat mobile buatan Apple itu.

Sifarnya pun opt-in, di mana pengguna bisa memilih mengaktifkan atau menon-aktifkannya melalui tab “Privacy”, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Sabtu (27/10/2018), dari GadgetsNow.

Sejauh ini dukungan untuk TouchID dan FaceID masih dalam tahap pengembangan. Belum jelas kapan WhatsApp akan benar-benar merilisnya bagi para pengguna iOS.

Diketahui, TouchID merupakan fitur keamanan yang tersemat pada sembilan model iPhone, yakni iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 7. iPhone 7 Plus, iPhone 8, dan iPhone 8 Plus.

