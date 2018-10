Berkebun Angin, Memanen Listrik dan Sumber Energi Alternatif di Masa Depan

SERAMBINEWS.COM- Pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga angin di Pantai Samas Bantul, Yogyakarta. Disebutkan, ini bakal menjadi kebun angin (wind farm) terbesar yang ada di Indonesia dengan kapasitas mencapai 50 megawatt.

Simak tulisan Arnaldi Nasrum, Berkebun Angin, Memanen Listrik, seperti yang pernah dimuat di Majalah Intisari edisi Agustus 2015 berikut ini.

Ke depan, angin menjadi sumber energi alternatif yang paling dicari. Amerika Serikat bahkan sudah mencanangkan 20 persen kebutuhan listriknya akan disuplai dari kebun angin pada 2030.

Potensi angin tak diragukan lagi. Studi yang dilakukan Katherine Marvel, dkk di Lawrence Livermore National Laboratory di University of California, AS, yang dipublikasikan di jurnal Nature Climate Change tahun 2012 mengungkapkan, setidaknya 400 terawatt atau sekitar 400 triliun watt energi dapat diperoleh dari angin.

Bahkan, jika melalui proses ekstraksi pada angin yang berada di seluruh lapisan atmosfer, energi yang diperoleh dapat mencapai lebih dari 1.800 terawatt.

Jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah total penggunaan energi seluruh penduduk Bumi yang hanya sekitar 18 terawatt.

Jika penelitian tadi seperti tak masuk akal, penelitian yang dilakukan Mark Jacobson dan Christina Archer ini mungkin lebih rasional.

Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences pada tahun yang sama itu mengungkapkan, empat juta kincir angin yang berkapasitas lima megawatt yang beroperasi di seluruh dunia mampu menghasilkan 7,5 terawatt energi tanpa menimbulkan efek negatif yang signifikan terhadap cuaca.

Melihat besarnya potensi itu wajar jika muncul berbagai teknologi energi sumber angin. Salah satunya adalah turbin angin yang kemudian belakangan dikenal dengan istilah kebun angin. Ini adalah teknologi yang mengonversi angin menjadi listrik.

Cara kerjanya sederhana. Jika kipas angin menggunakan listrik untuk menghasilkan angin, turbin angin sebaliknya.