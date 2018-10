DP Rp 24 Juta, Bawa Pulang All New Brio

PENGUNJUNG sedang melihat All New Brio yang dilaunching di Showroom Honda Arista Banda Aceh, Sabtu (27/10).

BANDA ACEH - All New Brio yang diperkenalkan pada GIIAS 2018 kini dapat diperoleh dengan DP (uang muka) Rp 24 juta/unit, maka pelanggan sudah dapat membawanya pulang. All New Brio yang diluncurkan serentak di Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, dan Meulaboh ini merupakan inovasi dari Honda untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Kepala Cabang Honda Arista Banda Aceh, Riza Suryan Putra, kepada Serambi, disela-sela launching All New Brio, di Showroom setempat, Sabtu (27/10), menyampaikan produk baru Honda ini memiliki bagasi yang lebih lebar dibanding yang sebelumnya. Harga on the road Aceh mulai Rp 162 juta/unit hingga Rp 212 juta 500 ribu/unit.

Ia menyebutkan All New Brio ini terdiri atas tipe S MT Satya, E MT Satya, E CVT Satya, 1.2 RS MT, dan 1.2 RS CVT. Sementara pilihan warnanya yaitu crystal black pearl, taffeta white, modern steel metallic, lunar silver metallic, carnival yellow, phoenix orange pearl two tone (Brio RS), dan rallye red (Brio Satya).

“Untuk warna terbarunya yaitu carnival yellow. Varian Brio sekarang jadi primadona, tidak hanya manual, tetapi juga matik,” ujarnya. Ia menambahkan hingga Sabtu (27/10) pemesanan All New Brio di Banda Aceh sudah 27 unit.

Dikatakan, pelanggan produk Honda yang paling banyak adalah dari segmen loyalis, invesment, guru, dosen, dan mahasiswa.

Ia menjelaskan perubahan yang paling menonjol pada Honda Brio RS adalah bagian ekteriornua dengan penampilan yang kini jauh lebih sporty dengan penggunaan rear combination lamp baru, bumper belakang baru, dan pintu belakang baru. Sehingga secara umum kini tampilan Brio lebih atraktif dan keren serta modern, desain ekterior yang serba baru ini ternyata berdampak positif terhadap kelegaan ruang bagasi. Sedangkan untuk tampilan depan, penggunaan lampu utama, grill dan bumpernya mengadopsi tampilan depan Honda Mobilio.

Untuk perubahan interior, Honda Brio RS mendapatkan headrest atau sandaran kepala yang dapat diatur tinggi maupun rendahnya secara manual. Dan ini menjadi nilai lebih bagi konsumen yang memiliki postur tinggi badan yang diatas rata-orang Indonesia.

Sementara itu, untuk pembelian Mobilio dan HRV pada bulan ini, yaitu mendapatkan voucher belanja Rp 4,5 juta di Suzuya Mall Banda Aceh. Selain itu juga ada program khusus untuk pembelian All New Brio dan juga HRV pada bulan ini yaitu mendapatkan paket hemat servis.

Paket hemat servis yang diberikan untuk pembelian Brio berupa paket hermat 1 paket servis selama 4 tahun menggunakan oli HAO green+ voucher bensin sampai dengan Rp 2,5 juta. Sementara untuk HRV diberikan paket hemat 1 plus voucher bensin sampai Rp 2 juta. (una)