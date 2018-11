Pemerintah Aceh Naikkan Upah Minimum Tahun 2019

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2019 sebesar Rp 2.916.810. Jumlah tersebut naik sebesar Rp 216.810 jika dibandingkan dengan UMP tahun 2018 yakni sebesar Rp 2,7 Juta.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh tahun 2019. Pergub tersebut berlaku bagi seluruh pekerja dan karyawan, baik di perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan usaha sosial lainnya.

Informasi itu disampaikan Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Rahmad Raden, Rabu (31/10). Dikatakan, Pemerintah Aceh menetapkan UMP dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Pada 19 Oktober lalu, Dewan Pengupahan Provinsi Aceh mengusulkan dalam sidang bahwa besaran UMP Aceh tahun 2019 sebesar Rp 2.916.810. “UMP yang telah ditetapkan oleh Gubernur mulai berlaku terhitung 1 Januari 2019,” kata Rahmad.

Berdasarkan Pergub tersebut, lanjutnya, UMP Rp 2,9 juta per bulan itu merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 6 hari seminggu, dan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 5 hari seminggu. “UMP ini juga berlaku bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satutahun,” terangnya.

Dengan berlakunya Pergub itu nantinya, kata Rahmad Raden, maka para pengusaha di Aceh dilarang membayar upah di bawah angka Rp 2,9 juta kepada pekerjanya, karena akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan. “Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dilarang menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum,” jelasnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) seluruh Indonesia Tahun 2018, Aceh berada diurutan kelima tertinggi di antara 34 provinsi seluruh Indonesia. Sedangkan Untuk wilayah Sumatera, Aceh terletak di urutan kedua di bawah Provinsi Bangka Belitung dengan Upah Minimum Tertinggi Tahun 2018.(*)

Download Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2018 di sini.