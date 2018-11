BeAT Street Warna Terbaru  Sudah Bisa Dipesan

* Di Diler Capella Seluruh Aceh

BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) memperkaya pilihan warna New Honda BeAT Street eSP dengan meluncurkan warna terbaru Spesial Matte Black, baru-baru ini. Honda skutik dengan warna terbaru ini sudah bisa dipesan di seluruh diler Capella Honda yang ada di Aceh dengan harga on the road Aceh sekitar Rp 17.675.000 per unit.

Kepala Cabang PT Capella Dinamik Nusantara Banda Aceh, Saifullah menyampaikannya kepada Serambi, Jumat (2/11). Ia menambahkan, pelanggan dapat membelinya secara cash maupun kredit dengan DP mulai 10 persen jangka waktu maksimal tiga tahun.

“Sudah boleh dipesan di seluruh diler Capella yang ada di Aceh. Ini produknya tidak inden, cuma dari Jakarta belum didistribusi, dan untuk Aceh baru masuk pada pertengahan November ini,” katanya.

Saifullah menjelaskan, setelah dilaunching di Jakarta, New Honda BeAT Street eSP dengan warna terbaru ini baru didistribusi untuk Pulau Jawa. Sementara untuk Sumatera belum, dan diperkirakan pertengahan November akan disuplai ke Aceh.

Sementara Marketing Director AHM, Thomas Wijaya dalam siaran pers yang diterima Serambi menyampaikan, desain strip yang disematkan pada warna baru New Honda BeAT Street eSP tampil berbeda dari varian warna lainnya, dengan tetap mempertahankan konsep urban street style.

Dikatakan, tampilan terbaru yang dipadukan dengan fitur naked handlebar semakin memperkuat ciri khas gaya anak muda yang ingin bergaya macho. Varian warna baru Spesial Matte Black dari New Honda BeAT Street eSP ini akan menemani varian street black dan street white yang sudah lebih dahulu menemani anak muda dalam beraktivitas.

“Honda BeAT menjadi motor skutik terlaris di Indonesia yang sudah dipilih sekitar 15 juta orang. New Honda BeAT Street eSP yang diperkenalkan sejak 2016 terus semakin diminati generasi muda di Indonesia, khususnya anak muda perkotaan,” sebutnya.

Motor ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang besar hingga 4 liter dan mampu menghadirkan kemampun jelajah hingga 236 kilometer setelah mengisi bahan bakar secara penuh. Naked Handle Bar yang lebih rendah kearah depan juga diadopsi untuk menghadirkan posisi berkendara terbaik sehingga menghadirkan rasa berkendara yang nyaman dan jarak pandang yang lebih baik.(una)