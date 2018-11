Jadwal Lengkap Liga Champions Malam Ini, Inter Milan vs Barcelona dan Pertandingan Menarik Lainnya

SERAMBINEWS.COM - Jadwal Liga Champions pada Rabu (7/11/2018), menampilkan Crvena Zvezda vs Liverpool dan Inter Milan vs Barcelona yang akan tayang secara langsung di RCTI.

Jadwal Liga Champions pada matchday keempat Liga Champions masih sama dengan ketiga pertandingan sebelumnya.

Untuk matchday keempat, laga Crvena Zvezda vs Liverpool akan memulai sepak mula terlebih dahulu pada Rabu (7/11/2018) pukul 00.55 WIB.

Laga AS Monaco vs Club Brugge juga akan memulai sepak mula pada waktu yang serupa dengan Crvena Zvezda vs Liverpool.

Sementara itu, Inter Milan vs Barcelona 03:00 WIB dan lima laga yang lain akan memulai sepak mula pada Rabu (7/11/2018) pukul 03.00 WIB.

Berikut jadwal matchday 4 fase grup Liga Champions 2018-2019:

AS Monaco vs Club Brugge 00:55 WIB

Crvena vs Liverpool 00:55 WIB (LIVE RCTI)

Atletico Madrid vs Borussia Dortmund 03:00 WIB

Inter Milan vs Barcelona 03:00 WIB (LIVE RCTI)

Tottenham Hotspur vs PSV Eindhoven 03:00 WIB

Napoli vs Paris Saint-Germain 03:00 WIB

Schalke vs Galatasaray 03:00 WIB

FC Porto vs Lokomotiv Moskva 03:00 WIB