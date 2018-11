Pembukaan Aciraf Meriah

LHOKSEUMAWE - Pembukaan Aceh International Rapa’i Festival (Aciraf) 2018 di Stadion Tunas Bangsa, Kota Lhokseumawe, Senin (5/11) malam berlangsung meriah.

Masyarakat memenuhi tribun tertutp stadion berkapasitas 10 ribu penonton. Mereka juga menempati tenda yang disediakan panitia termasuk di lapangan. Berbagai penampilan dari peserta dalam negeri maupun luar negeri mampu menghibur masyarakat. Aciraf secara resmi dibuka Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah diwakili staf ahli, Dr Iskandar AP.

Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Yusuf Muhammad mengucapkan selamat datang kepada peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, dan luar negeri seperti Malaysia, Thailand, dan India. Melalui even tersebut hendaknya dapat mempromosikan pariwisata, dan seni budaya Aceh ke tingkat internasional. “Kita bangga dengan panitia yang telah mampu menggelar even berskala internasional,” kata Yusuf Muhammad.

Staf Ahli Gubernur Aceh, Dr Iskandar menyebutkan, tujuan kegiatan ini untuk melestarikan dan memperkenalkan keindahan budaya Aceh. “Karenanya, kita berharap even ini dapat menarik wisatawan datang ke Aceh. Tahun ini, target kita bisa mendatangkan tiga juta pelancong dapat tercapai,” harapnya.

Perwakilan Kementerian Pariwisata RI, Tazbir memberi apresiasi kepada panitia yang berani menggelar even setingkat internasional. Terlebih, pergelaran seni budaya ini merupakan salah satu dari 100 even besar yang dihelat di Indonesia tahun 2018. “Kita harapkan panitia dapat bekerja maksimal, agar tahun depan even serupa dapat kembali diadakan di Lhokseumawe,” demikian Tazbir.(bah)