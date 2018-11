Tourism Malaysia Gelar Travel Fair

Pihak travel sedang melayani pelanggan untuk pembelian tiket dalam even Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2018 yang berlangsung di Suzuya Mall, Banda Aceh, Jumat (30/3/2018). SERAMBI/MAWADDATUL HUSNA

* 9-11 November di Suzuya Mall

BANDA ACEH - Tourism Malaysia Medan bersama Debe Holiday menggelar Malaysia Truly Asia Travel Fair 2018, di Suzuya Mall Banda Aceh, mulai hari ini, Jumat hingga Minggu (9-11/11). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk bertanya, dan mendapatkan informasi langsung seputar paket pengobatan dari rumah sakit yang ada di Malaysia.

Direktur Tourism Malaysia Medan, Azhari Haron menyampaikannya dalam peresmian Malaysia Truly Asia Travel Mart 2018 dan Travel Fair, di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Kamis (8/11).

Dikatakan, selama pameran berlangsung pihaknya menawarkan sejumlah paket seperti paket medical check up selama 3 hari 2 malam di Penang dengan harga mulai Rp 2.750.000/orang (minimal dua orang). Selain itu juga ada paket shopping sampai dengan 5 hari 4 malam di beberapa destinasi di Malaysia. “Tentunya dengan harga yang cukup menarik,” ujarnya.

Ia menyebutkan paket lainnya yaitu untuk paket Free Independent Traveler (FIT) 3 hari 2 malam mulai Rp 1,8 juta/ orang (minimal 4 oran) dengan pilihan tur Genting- Batu Cave- Shopping Spree. Kemudian 4 hari 3 malam mulai Rp 2,3 juta/orang (minimal 4 orang) pilihan tur ke Genting- Melaka Shopping Spree and Airport Transfer.

Sedangkan untuk paket Group Inclusive Tour (GIT) 4 hari 3 malam mulai 2 juta/orang (minimal 38 orang) pilihan tur Melaka- Bukit Tinggi- Batu Cave and Tour Kuala Lumpur, totel bintang 3. Selanjutnya yang 5 hari 4 malam mulai Rp 2,2 juta/orang (minimal 38 orang) tur Melaka- Bukit Tinggi- Genting Highland- Cameron Highland and Tour Kuala Lumpur, hotel bintang 3. Dan 5 hari 4 malam mulai Rp 2 juta/orang (minimal 38 orang) dengan pilihan tur ke Melaka- Bukit Tinggi- Genting Highland- Cameron Highland and Tour Kuala Lumpur, hotel bintang 2.

Selain itu, ia juga menambahkan selain untuk berbelanja, Indonesia menjadi penyumbang jumlah kunjungan wisatawan asing terbesar ke Malaysia dengan alasan kesehatan sebesar 37,3 persen. Persentase itu meningkat 5,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan Aceh menyumbang 10 persen wisatawan asing yang ke Malaysia untuk berobat.

“Pada 2017 sektor wisata kesehatan menyumbang pemasukan tak kurang dari RM 3 miliar ringgit. Pelancong yang datang ke Malaysia untuk berobat sambil berwisata terus bertambah,” kata Azhari Haron.

Maka pihaknya juga menggelar Malaysia Truly Asia Travel Mart 2018 di Banda Aceh dengan tujuan agar para travel agent di Banda Aceh dapat memperoleh informasi terkini seputar destinasi wisata sambil berobat ke Malaysia. “Sehingga para travel agent dapat mulai merancang paket-paket perawatan atau pemeriksaan kesehatan yang digabungkan dengan kunjungan ke berbagai lokasi,” demikian katanya.(una)