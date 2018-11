Pengumuman kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Tapaktuan

PENGUMUMAN II LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tapaktuan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Banda Aceh akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Nomor : 4 Tahun 1996 atas objek lelang dapat di Download disini

a) Memiliki akun yang terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

b) Memilih objek lelang yang akan diikuti pada website diatas, Objek Lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is)

c) Menyetor uang jaminan lelang melalui Virtual Account yang diperoleh melalui website diatas setelah calon peserta mengikuti proses pendaftaran pada website diatas dan identitas dinyatakan valid.

d) Syarat dan ketentuan lelang dapat dilihat pada website diatas.

Deskripsi Persyaratan Lelang :

e) Cara Penawaran : Lelang melalui Internet (closed bidding).

f) Waktu Pelaksanaan Lelang : Jum'at, 23 November 2018

g) Batas Akhir Penawaran : Jam 10.30 Waktu Server berdasarkan WIB

h) Penetapan Pemenang Lelang : Setelah Akhir Penawaran

i) Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pelaksanaan Lelang

j) Tempat Pelaksanaan Lelang : PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Tapaktuan Jl. Nyak Adam Kamil No. 42 Tapaktuan

Lain -lain :

k) Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajibannya, maka uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan

Negara lain lain.

l) Penyetoran uang jaminan lelang selambat-lambatnya diterima efektif 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

m) Lelang dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang apabila debitur menyelesaikan kewajiban hutangnya serta sebab sah lainnya yang diatur dalam

peraturan lelang.

n) Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi ; PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Cabang Tapaktuan.

Tapaktuan, 09 November 2018

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG TAPAKTUAN