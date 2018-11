Merosot, Ini Pemicu Utama Penurunan Harga Emas

SERAMBINEWS.COM - Spekulasi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) di akhir tahun menjadi sentimen utama penurunan harga emas. Tapi, harga emas masih punya peluang naik.

Mengutip data Bloomberg, Jumat (9/11/2018), harga emas pengiriman Desember 2018 di Commodity Exchange melemah hingga 1,30% menjadi US$ 1.209,65 per ons troi dari yang sebelumnya US$ 1.225,10 per ons troi.

Bahkan selama sepekan, harga emas spot menurun drastis sebanyak 1,94% dari yang sebelumnya US$ 1.233,30 per ons troi.

Sementara indeks dolar AS pada perdagangan Jumat (9/11/2018) berada di level tertingginya di Rp 14.635 dan level terendahnya di Rp 14.545.

Analis Monex Investindo Futures, Putu Agus Pransuamitra mengatakan, bahwa sentimen utama yang mempengaruhi turunnya harga emas spot adalah kenaikan suku bunga secara bertahap di AS serta penguatan bursa saham dan perang dagang.

“Penurunan harga emas pekan ini karena bursa saham mulai stabil ditambah pengumuman kebijakan moneter Bank Sentral di AS yang konsisten menaikkan suku bunga,” ucap Putu kepada Kontan.co.id, Jumat (9/11/2018).

Pada rapat pekan ini, Federal Reserve memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 2%-2,25%. Dengan kebijakan tersebut, mata uang dollar AS menguat.

“Jika dollar AS menguat, harga emas cenderung lemah. Hal ini karena emas spot berdenominasi dollar AS,” sebut Putu.

Putu memperkirakan, pergerakan emas spot masih akan terkoreksi.

Jika perang dagang Amerika Serikat dan China tidak berlanjut, maka ada peluang harga emas global menguat tajam.