Penggemar Marvel Berduka, Stan Lee Pencipta Tokoh Avenger Meninggal di Usia 95 Tahun

SERAMBINEWS.COM -- Penulis komik Stan Lee, pencipta karakter ikon termasuk Iron Man, Fantastic Four, Spider-Man, Daredevil, dan X-Men, meninggal pada usia 95 tahun.

Stan Lee yang memiliki nama lengkap Stanley Martin Lieber itu lahir di New York, 28 Desember 1922.

Dikutip dari Wikipedia, Stan Lee mulai membuat komik untuk pertama kalinya pada tahun 1941 tentang Captain America.

Pada tahun 1960, Stan Lee mendirikan Marvel Comics yang memperkenalkan penokohan lebih lengkap dalam karakter seorang pahlawan yang kuat, sehingga menarik minat orang banyak, khususnya anak-anak.

Bekerja sama dengan beberapa seniman, termasuk Jack Kirby dan Steve Ditko, dia menciptakan Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, Fantastic Four, Iron Man, Daredevil, Thor, X-Men, dan banyak karakter fiksi lainnya, mengenalkannya secara menyeluruh.

Berbagi alam semesta menjadi komik superhero.

Selain itu, Stan Lee menantang organisasi penyensoran industri komik, Otoritas Kode Komik, yang memaksanya untuk mereformasi kebijakannya.

Para pengarang yang disukai Stan Lee antara lain Stephen King, H. G. Wells, Mark Twain, Arthur Conan Doyle, William Shakespeare, Charles Dickens, dan Harlan Ellison.

Dia juga menyukai film-film Bruce Lee.

Dia dilantik ke dalam industri buku komik Will Eisner Award Hall of Fame pada tahun 1994 dan Jack Kirby Hall of Fame pada tahun 1995.