Rakyat Kecil Pakai BBM Murah untuk Cari Nafkah

Ratusan jeriken milik nelayan yang antre untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Koperasi Perikanan Rehabilitation and Empowerment of South West Coast of Aceh (Koperkan REFCA) di Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Abdya, Minggu (9/11/2018). Mulai 1 November ini, nelayan yang membeli solar bersubsidi untuk kebutuhan boatnya harus membawa rekomendasi dari Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) setempat.