Dana Desa Harus Beri Kontribusi

MANADO - Kucuran Desa'>Dana Desa harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Jika Prukades bisa menjadi komoditas ekspor, maka akan mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

Saat ini Indonesia dikategorikan sebagai negara yang terjebak dalam pendapatan menengah. Salah satu indikatornya adalah pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang berkisar di angka 3.900 dolar Amerika Serikat per tahun. Dibutuhkan kerja keras agar pendapatan per kapita penduduk meningkat, salah satunya melalui peningkatan nilai ekspor.

“Ancaman middle income trap bisa dicegah melalui kontirbusi dari level desa dan kabupaten dalam menggerakan ekspor,” ujar Aviliani, Advisor Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saat menjadi narasumber forum group discussion bertajuk Membangun Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang Memberdayakan, Kamis (15/11).

Dijelaskan, salah satu faktor yang membuat Indonesia terancam dalam jebakan negara dengan pendapatan menengah karena defisit neraca berjalan (current account). Agar terjadi surplus current account maka nilai ekspor harus ditingkatkan sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini hanya berkisar di angka lima persen. “Berbagai produk unggulan dari sektor pertanian dan perkebunan di desa-desa bisa menjadi produk ekspor jika dikelola dengan benar,” katanya.

Aviliani menilai saat ini dibutuhkan kerja sama antara stakeholder untuk meningkatkan skala ekonomi produk dari desa. Kerja sama antara pemerintah, petani, dan kalangan usaha akan berpotensi menjadikan produk unggulan di kawasan perdesaan bisa menjadi komoditas ekspor. “Adanya dana desa harus dimanfaatkan oleh masyarakat salah satunya dengan mengunakannya untuk memperbesar skala ekonomi produk unggulan pertanian mereka. Jika ada kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan kalangan usaha dalam mendorong produk dari desa jadi komoditas ekspor, kami yakin Indonesia akan mampu keluar dari jeratan middle income trap ini,” katanya.(rol)