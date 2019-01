Laksanakan Ibadah Umrah, Dian Pelangi Tambil Beda hingga Curhat soal Kesendiriannya

SERAMBINEWS.COM - Desainer kondang, Dian Pelangi menerima pujian soal gaya penampilannya saat melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci.

Dian Pelangi sempat mengunggah sejumlah momennya saat umroh pada awal Desember lalu.

Sejumlah foto di Instagram tersebut memperlihatkan penampilan Dian yang kontras dari biasanya.

Ia selalu mengenakan busana gamis panjang.

Hijab yang dikenakan pun lebih lebar.

Dian juga tampil natural selama umroh.

Hanya riasan tipis yang menempel di wajahnya.

Beberapa foto yang diunggah Dian, memperlihatkan dirinya sedang berada di Masjidil Haram, Mekkah.

Berikut sejumlah unggahan Dian selama melaksanakan ibadah umroh.

"Bismillah, after a year full of work, now it’s time to recharge..